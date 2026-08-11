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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Men cezası ve büyük para cezası: FIFA, Mısır teknik direktörünü Arjantin maçı nedeniyle cezalandırdı

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır
ABD

Hak ediyor mu?

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Mısır Milli Takımı kaleci antrenörü Safan es-Sağir'in 2026 Dünya Kupası'ndaki Mısır-Arjantin karşılaşmasında yaşanan olaya ilişkin süreci noktaladı. FIFA, maç sırasında hakem kararlarına itiraz etmesi nedeniyle Safan es-Sağir'e iki maç ceza verilmesine ve yüklü bir para cezası kesilmesine karar verdi.

Mısır'ın "Yalla Kora" sitesi, Mısır Futbol Federasyonu'ndaki bir kaynağa dayandırarak şunları aktardı: "FIFA'nın Safan es-Sağir hakkında verdiği ceza, iki maçlık men cezasının yanı sıra 47 bin dolarlık bir para cezasını da kapsıyor. Bu ceza, Dünya Kupası son 16 turundaki Mısır-Arjantin karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle verildi."

Safan es-Sağir, büyük bir hakem tartışmasına sahne olan karşılaşmada maçın hakeminin kararlarına sert şekilde itiraz etmesinin ardından oyundan atılmıştı. Mücadele, Mısır Milli Takımı'nın Arjantin Milli Takımı'na 3-2 mağlup olmasıyla Mısır'ın turnuvadan elenmesiyle sonuçlanmıştı.

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