Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Mısır Milli Takımı kaleci antrenörü Safan es-Sağir'in 2026 Dünya Kupası'ndaki Mısır-Arjantin karşılaşmasında yaşanan olaya ilişkin süreci noktaladı. FIFA, maç sırasında hakem kararlarına itiraz etmesi nedeniyle Safan es-Sağir'e iki maç ceza verilmesine ve yüklü bir para cezası kesilmesine karar verdi.

Mısır'ın "Yalla Kora" sitesi, Mısır Futbol Federasyonu'ndaki bir kaynağa dayandırarak şunları aktardı: "FIFA'nın Safan es-Sağir hakkında verdiği ceza, iki maçlık men cezasının yanı sıra 47 bin dolarlık bir para cezasını da kapsıyor. Bu ceza, Dünya Kupası son 16 turundaki Mısır-Arjantin karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle verildi."

Safan es-Sağir, büyük bir hakem tartışmasına sahne olan karşılaşmada maçın hakeminin kararlarına sert şekilde itiraz etmesinin ardından oyundan atılmıştı. Mücadele, Mısır Milli Takımı'nın Arjantin Milli Takımı'na 3-2 mağlup olmasıyla Mısır'ın turnuvadan elenmesiyle sonuçlanmıştı.