Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele, henüz başlamadan Türk futbol tarihine geçti; maçın bilet fiyatları daha önce görülmemiş rekor seviyelere ulaştı.

Mundo Deportivo gazetesine göre, merakla beklenen bu karşılaşma Türkiye futbol tarihinin en pahalı maçı oldu.





Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında Barcelona'yı konuk edecek. Hansi Flick'in çalıştırdığı takımla yapılacak mücadele, taraftarlar arasında büyük bir beklentiyle karşılanıyor.

İspanyol gazetesi, bazı biletlerin fiyatının yaklaşık 1.360 euroya karşılık gelen 75 bin Türk lirasına ulaştığını belirtti. Bu rekor rakam, Katalan ekibini İstanbul'da izlemeye yönelik ilginin boyutunu yansıtıyor.

Fiyatlardaki büyük artışa rağmen satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Böylece resmi kapasitesi 53 bin 387 seyirci olan Galatasaray'ın evi "Rams Park", tribünlerin tamamen dolu olduğu bir geceye hazırlanıyor.

Fiyat listesinin başında yaklaşık 1.360 euro ile "Deluxe" kategorisi biletler yer aldı. Onu 1.223 euro ile "Lüks" kategorisi, ardından 1.178 euro ile "Klasik" kategorisi izledi.

Diğer kategorilerin fiyatları 906 ile 407 euro arasında değişirken, daha alt kategorilerin fiyatları 272 ile 63 euro arasında seyretti. En ucuz biletin fiyatı ise yaklaşık 51 euro oldu.

Maça olan yoğun ilginin yansımaları güvenlik boyutuna da uzandı. Türk polisi, karşılaşmanın biletlerini yasa dışı şekilde yeniden satmaya karıştıkları şüphesiyle İstanbul'da 9 kişiyi gözaltına aldı.

"Mundo Deportivo"nun Anadolu ve Demirören haber ajanslarından aktardığına göre polis, bilet karaborsasına ilişkin olası işlemlerle ilgili bilgi alınmasının ardından operasyonu pazartesi günü gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve ikamet adreslerini belirlemek için inceleme yaptı; ardından şüpheliler gözaltına alınarak yasal işlemlerin tamamlanması için emniyet birimlerine götürüldü.

Soruşturmalar ayrıca, beklenen Avrupa mücadelesi için alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında stadyuma giriş düzenine ilişkin işlemler üzerinde de yoğunlaştı.







