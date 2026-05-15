Memphis ve Corinthians, Ronald Koeman için yine çok kötü haberler getiriyor

Perşembe gecesinden Cuma sabahına kadar Memphis Depay, Corinthians'ın maç kadrosunda yer almadı. Forvet, oynamak için yeterince formda değildi.

ESPN Çarşamba günü, Hollanda milli takımının forvetinin Perşembe günü üçüncü lig takımı Barra ile oynanacak kupa maçında sahalara döneceğini yazmıştı.

Kanal, haberinde yanıldı. Mart başından beri uyluk sakatlığıyla boğuşan Memphis, kadroda yer almadı.

Ancak Corinthians, Memphis olmadan da maçı kazanmayı başardı. Yuri Alberto 84. dakikada gol attı ve takımı kupada bir üst tura yükseldi.

Ronald Koeman kadrosunu açıklamadan önce Corinthians'ın sadece üç maçı kaldı. Memphis'in zamanında forma girebilecek mi, henüz belli değil.

Hollanda milli takımı, 14 Haziran'da Japonya ile Dünya Kupası'na başlayacak. Ardından 20 Haziran'da İsveç ve 26 Haziran'da Tunus ile grup maçları oynanacak.



