Memphis Depay, Corinthians formasıyla en erken kasım ortasında yeniden sahaya çıkabilecek gibi görünüyor. ESPN'in Brezilya edisyonunun haberine göre 32 yaşındaki forvet, bir haftayı aşkın süre önce uyluğundan sakatlandı ve şimdilik forma giyemeyecek.

Memphis, kas sakatlığını geçen hafta pazar günü, 18 Ekim'de yapılan antrenmanda yaşadı. Bu nedenle geçen hafta sonu Vasco da Gama'ya karşı oynanan ve 3-2 kaybedilen lig maçını kaçırdı.

Ancak kaçıracağı maçların bununla sınırlı kalmaması bekleniyor. ESPN , kulübün antrenman tesislerinde "bir sonraki milli maç arasından önce oynanacak karşılaşmalara yetişmesi ihtimali konusunda karamsarlık hâkim olduğunu" yazdı.

Memphis, bu hafta sonu cuma gününü cumartesiye bağlayan gece Mirassol'a karşı oynanacak lig maçını kesin olarak kaçıracak. São Paulo ile 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yapılacak karşılaşmada da forma giyemeyecek gibi görünüyor. Bu nedenle Corinthians'ın Botafogo ile karşılaşacağı 18 Kasım'da yeniden kadroda olma ihtimali yüksek.

Memphis'in önümüzdeki milli maç arasında Hollanda Milli Takımı'na çağrılmasının gündemde olup olmadığı ve bu sakatlığın olası bir çağrıyı etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Teknik direktör Xavi Hernández, bir önceki milli maç arasında onu kadroya çağırmamıştı.

ESPN ayrıca Corinthians'ın antrenman tesislerinde Memphis'in çevresinde "bir izolasyon havası" hâkim olduğunu aktardı. Bunun büyük ölçüde bu yılın başlarında sözleşmesinin uzatılması etrafında yaşanan süreçle ilgisi var. Kulübün küme düşmemek için mücadele ettiği bu dönemde takımında forma giyememesi de duruma yardımcı olmuyor.

Bazı futbolcular ve teknik ekip üyeleri bu yüzden ona, Mickey Mouse'a atıfla "Mickey" diyor. ESPN, bunun "özellikle diğer futbolculara kıyasla ayrıcalıklı konumu nedeniyle" olduğunu yazdı.