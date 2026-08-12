Memphis Depay, Corinthians’ın kendisine yeni sözleşme önermeme kararı aldığı haberine öfkeyle tepki gösterdi. Golcü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı mesajda Brezilya kulübünün bir anlaşmaya uymadığını öne sürdü ve “kabul edilemez davranışın cezasız kalmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

Corinthians, salı akşamı (Hollanda saatiyle) Memphis’in sona ermek üzere olan sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurdu. Corinthians, “Bu karar yalnızca ve yalnızca, mevcut kaynakların yönetiminde sıkı denge ve sorumluluk gerektiren kurumumuzun mali sağlığı gözetilerek alınmıştır” açıklamasını yaptı.

“Oyuncu Memphis Depay’a ve tüm ekibine, görüşmelerin en başından itibaren mümkün olan en iyi anlaşma için çaba gösterdikleri için derin minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Yönetim ayrıca, oyuncunun takımda kalmasını mümkün kılmak için çalışan tüm departmanların aralıksız çabalarını da kabul etmekte ve takdir etmektedir.”

Corinthians, “Corinthians’ın mevcut ve gelecekteki mali yükümlülükleri karşısında, bu büyüklükte yeni bir taahhüde girmenin şu anda, kulübün sürdürülebilirliğini garanti altına almak için korumamız gereken mali dengeyle bağdaşmayacağı açıktı” ifadelerini kullandı.

Memphis, son dönemde ödemelerini her zaman zamanında alamadı ve bu nedenle zaman zaman yönetimle sorun yaşadı. Buna rağmen Hollanda Milli Takımı oyuncusu, katı şartlar karşılığında sözleşmesini uzatmayı planlıyordu. Moordrechter’e göre bu konuda net anlaşmalar da yapılmıştı.

Memphis, “Corinthians’ın sözleşmemi iki yıl uzatma konusundaki anlaşmaya uymama kararı almış olmasından dolayı çok hayal kırıklığına uğradım” diye yazdı. “Bu uzatma, hem başkanla hem de sportif, hukuki ve mali departmanla açıkça kararlaştırılmıştı. Ancak bazı kişiler bu anlaşmayı bozmayı seçti...”

Memphis, “Bu durumu ben istemedim ve süreç boyunca kulübe her zaman saygı gösterdim, ancak şimdi çıkarlarımı korumak için güçlü bir şekilde karşılık vermek zorunda kalıyorum. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna konuşacağım, ancak bu kabul edilemez davranışın cezasız kalmasına izin vermeyeceğimden emin olabilirsiniz” dedi.