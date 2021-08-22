Memphis Depay, Jose Mourinho'yu suçladı: Onun yüzünden oynayamadım

Memphis Depay, Manchester United dönemlerinde kendisine şans verilmediği için Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba'nın şaşırdığını söylüyor.

Barcelona'nın yeni golcüsü Memphis Depay, eski hocası Jose Mourinho'yu kendisine forma şansı vermemekle suçladı.

2015 yazında Memphis Depay, PSV Eindhoven'dan 34 milyon euro bonservis karşılığında Manchester United'a transfer oldu.

Kırmızı Şeytanlar'a büyük umutlarla gelen Depay, İngiliz ekibinde istikrarlı bir oyuncu olamadı.

27 yaşındaki golcü, Manchester United'da takımın bir parçası olmak için savaştığını ancak Jose Mourinho'nun buna izin vermediğini söyledi.

Memphis Depay ne söyledi?

El Periódico'ya konuşan Depay, eski hocası Jose Mourinho hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United'da takımın bir parçası olmak için çok savaştım ama Mourinho'nun beni kadroya alma düşüncesi bile yoktu, bana hiç şans vermedi.

Odasına gittim konuştum ama bu da bir şeyi değiştirmedi. Benim için zor bir dönemdi.

Takım arkadaşlarım Zlatan ve Pogba bana, 'Sen neden hiç oynamıyorsun?' diye soruyorlardı. Onlar da bu duruma anlam veremiyorlardı."

Gary Neville: Depay, Mourinho ile çalışmak istemedi

Memphis Depay'ın Jose Mourinho ile ilişkisiyle ilgili eski Manchester Unitedlı Gary Neville de geçtiğimiz Haziran ayında yorumda bulunmuştu.

ITV'ye konuşan Neville, Memphis Depay’ın Manchester United’da başarısız olmasının nedenini Mourinho'ya bağladı:

"Depay, Manchester United’a geldiğinde kulüpte kaotik bir ortam vardı.

Louis Van Gaal ayrılıp Jose Mourinho göreve getirildiğinde Depay onunla çalışmak istemedi, Mourinho’nun gerek saha içindeki gerek de saha dışındaki tavırlarından memnun değildi."

"Manchester United’da yeteri kadar şans bulamadı ancak Lyon’da büyük bir olgunluk göstererek kendini kanıtladı ve üst düzey bir oyuncuya dönüştü."

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