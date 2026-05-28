Memphis Depay'in yerine geçecek oyuncu konusunda şüpheler: "O, onun daha zayıf bir versiyonu"

Memphis Depay, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosuna seçildi, ancak teknik direktör Ronald Koeman'ın onu ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı henüz belli değil. KieftJansenEgmondGijp programında, yakında başlayacak olan Dünya Kupası finallerinde Oranje için ideal forvet kim olacağı tartışılıyor.

"Ben Brian Brobbey'in hayranıyım. Bunu daha önce de belirtmiştim," diyerek Rob Jansen forvet pozisyonu hakkındaki tartışmayı başlatıyor. "Ancak Wim'in (Kieft, ed.) Brobbey'i ilk 11'de oynatacağını sanmıyorum."

"Brobbey, Depay'ın daha zayıf bir versiyonu," diyor Kieft, Sunderland'da güçlü bir sezon geçiren forvet hakkında şüphelerini dile getiriyor. "Depay topla çok iyi. Ve ona pas atabilirsiniz. Brobbey de bunu en iyi şekilde yapabilir."

"Ama tabii ki bireysel hareketleri yok," diye Haarlemli analist, eski Ajax oyuncusu hakkında neden şüpheci olduğunu açıklıyor. "Bu yüzden Koeman'ın sadece Malen'i tercih edip etmeyeceğini merak ediyorum. Çünkü o farklı bir tip. Kendine çok güveniyor ve Dünya Kupası'na da gidiyor."

Sunucu Michel van Egmond, "o günkü form"un çok önemli olduğunu ve Malen'in AS Roma'da en iyi formunda olduğunu gösterdiğini belirtiyor. "Ve o da orada kalıyor," diye ekliyor Jansen.

Koeman, Ajax'ta hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesine rağmen Oranje kadrosuna alınan Wout Weghorst'u da tercih edebilir. Uzun boylu forvet, Koeman'ın kendisini kadroya alacağına her zaman güvenmiştir.

Memphis, Çarşamba gecesi Perşembe sabaha karşı Corinthians formasıyla 45 dakika sahada kaldı. Brezilya kulübü, Copa Libertadores'te Arjantinli Platense'ye 0-2 yenildi.