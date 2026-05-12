Memphis Depay için tünelin sonunda bir ışık görünüyor. ESPN’in haberine göre, 32 yaşındaki forvet bu hafta Corinthians’ın kadrosuna geri dönecek ve takım, Brezilya Kupası’nda Barra FC ile karşılaşacak.

Uyluk sakatlığından kurtulan Memphis, perşembe gecesi cuma sabahına sarkan maçta en fazla yarım saat oynayabilecek. Corinthians, Dünya Kupası başlamadan önce altı maç daha oynayacak, ancak Ronald Koeman'ın 25 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu açıklayacağı için Memphis en fazla dört maçta forma giyebilecek.

Bu nedenle Hollandalı oyuncunun, Koeman'ı formda olduğuna ikna etmek için fazla zamanı kalmadı. Milli takım teknik direktörü daha önce, sadece tamamen formda olan oyuncuların nihai Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansı olduğunu ima etmişti.

İyileşme sürecinde yaşanan bir aksilik nedeniyle Corinthians, rehabilitasyonu hızlandırmak için Brezilya'ya İspanyol bir fizyoterapist getirdi. Memphis, Fermín Valera Garrido'yu Atlético Madrid'de birlikte geçirdikleri dönemden tanıyor.

Memphis, bu sezon şu ana kadar Corinthians formasıyla 12 maça çıktı ve bir gol, bir asist kaydetti. Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu, 1 Mart'ta son kez forma giydi.

Koeman, 25 Mayıs'ta Dünya Kupası için kesin kadrosunu açıklayacak. 108 kez milli forma giyen Memphis'in o zamana kadar forma girebilecek duruma gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Hollanda milli takımı, 14 Haziran'da Japonya ile Dünya Kupası'na başlayacak. Ardından 20 Haziran'da İsveç ve 26 Haziran'da Tunus ile grup maçları oynayacak.