Memphis Depay’in babası, Dünya Kupası sırasında bu hassas konu hakkındaki sessizliğini aniden bozdu

Brezilyalı influencer Lary Simões, Hollanda milli takım oyuncusu Memphis Depay’dan hiçbir zaman hamile kalmadı. Depay’ın babası Dennis Depay, Story dergisine verdiği röportajda bunu iddia ediyor.

Story muhabiri Nick Dijkman, Dünya Kupası sırasında Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusunun özel hayatına aniden dalıyor. Gazeteci bunu, babası Dennis ile konuşarak yapıyor.

Memphis’in babası, geçen yıl yaşanan “bebek draması”ndan da bahsediyor. Brezilyalı influencer Simões, ondan hamile olduğunu iddia etmiş ve Corinthians’ın forvet oyuncusunu o andan itibaren kendisiyle her türlü temastan kaçmakla suçlamıştı.

Ne yazık ki Simões’in kızı henüz doğmadan hayatını kaybetti. Memphis bu durum hakkında hiçbir zaman kamuoyuna açıklama yapmamıştı, ancak babası Dünya Kupası sırasında aniden bu konuyu gündeme getirdi.

“O zamanlar Memphis’e hemen baba olup olmayacağını sormuştum. Ama bana şöyle dedi: ‘Bu doğru değil, o benden hamile değil. Bu kadın sadece Memphis’in parasının peşindeydi’,” diyor Depay.

Şu anda Memphis yeni bir aşk aramıyor. “Futbol kariyeriyle meşgul. Ona ne zaman evleneceğini sordum. Şöyle dedi: ‘İyi bir kadınla karşılaşırsam evlenirim. Bu güzel olurdu.’”

Memphis, babasıyla bozulan ilişkisi nedeniyle yıllar önce formasında sadece ilk adını yazdırmayı tercih etmişti. Depay, “Moordrechter” dört yaşındayken aileden ayrılmıştı. O zamandan beri ikisi arasında ilişkiler yıllardır daha iyi bir hal aldı.