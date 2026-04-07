Memphis Depay için netlik: Bu başarılı teknik direktör, onu Dünya Kupası'na taşımalı

Fernando Diniz, Corinthians'ta Memphis Depay'ın yeni teknik direktörü oldu. 52 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, geçtiğimiz hafta sonu görevden alınan Dorival Júnior'un yerini devraldı.

Diniz, Memphis'in sahada geçireceği süreyi belirleyeceği için, Dünya Kupası öncesinde Hollanda futbolunda önemli bir rol oynayacak.

Geçtiğimiz milli maçlar döneminde Ronald Koeman, prestijli turnuva öncesindeki son aylarda Memphis'in sahaya çıkması gerektiğini açıkça belirtmişti.

Diniz yönetiminde Memphis, maç ritmini yakalamalı ve formunu kazanmalı ki önümüzdeki yaz Hollanda milli takımına katkı sağlayabilsin. Aksi takdirde Koeman'ın onu kadroya almaması da olası.

Diniz'in adı özellikle Güney Amerika'da çok iyi biliniyor. Bunu, 2022 ile 2024 yılları arasında Fluminense'nin teknik direktörü olarak geçirdiği başarılı döneme borçlu. Kulübü Campeonato Carioca şampiyonluğuna taşıdı ve Boca Juniors'u yenerek Copa Libertadores'u kazandı.

Bu arada Diniz, Brezilya milli takımının geçici teknik direktörlüğünü de yaptı. Şimdi ise dramatik bir sezon başlangıcının ardından Corinthians'ı yukarıya taşımakla görevli.

Memphis ve arkadaşları şu anda küme düşme hattının sadece bir basamak üzerinde bulunuyor ve bu nedenle teknik direktör Dorival Júnior (63) görevinden alındı.