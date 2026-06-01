Memphis Depay, Hollanda milli takımıyla katılacağı Dünya Kupası öncesinde fiziksel durumuna ilişkin net bir açıklama yaptı

Memphis Depay, Pazartesi günü ESPN'everdiği röportajda fiziksel durumu hakkında konuştu. 32 yaşındaki forvet, son dönemde kas sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı, ancak artık sahalara geri döndü ve Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

Memphis, sakatlığını Mart ayı sonunda geçirdi. Bu nedenle Hollanda'nın Norveç ve Ekvador ile oynadığı milli maçların yanı sıra, kulübü Corinthians'ın on beş maçını da kaçırdı.

Bir hafta önce sahalara geri dönen Memphis'in, birkaç gün sonra teknik direktör Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosuna seçildiği açıklandı. Pazartesi günü ESPN'de forvet oyuncusuna bunun bir zamanla yarış olup olmadığı soruldu.

"Elbette sizler perde arkasında neler olduğunu bilmiyorsunuz," diye yanıtladı, ardından tam olarak neler olduğunu açıklamak istemedi. "Bu perde arkasında olan bir şey, aksi takdirde buna erişiminiz olurdu, değil mi? Maalesef erişiminiz yok."

"Ama dış dünya için belki de pek çok soru işareti kalıyor. Neler oluyor? Ne zaman forma girecek? Formda mı? Ne yapıyor?"

“Çok sıkı antrenman yaptım. Verilere pek meraklı değilim, söylemeliyim. Kilometre ve mesafeler açısından… İnsanlar bunu bazen önemli bulur. Ama verilere bakarsak, her şey yolunda. Sonuçta maçları kazanmak ve iyi oynamak zorundasın.”

Ayrıca Memphis, kendi vücudunun da iyi hissettiğini söylüyor. “İçgüdülerim her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Aslında az önce söylediğimle aynı şey. Kendimi iyi hissediyorum ve takımda olduğum için mutluyum. Mart ayında elbette orada olamadım, ama şimdi varım. Şimdi Dünya Kupası’na doğru büyük bir hevesle çalışacağım.”