Memphis Depay, Corinthians'ta sahalara geri dönüyor. Hollandalı forvet, Mart ayından bu yana ilk kez Pazar günü Atlético Mineiro ile karşılaşacak olan Brezilya kulübünün maç kadrosunda yer alıyor. Memphis, maça yedek kulübesinde başlayacak.

32 yaşındaki Memphis en son 23 Mart'ta sahaya çıkmıştı. Ardından sakatlık sorunları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı ve bu nedenle Corinthians'ın tam 15 maçını kaçırmak zorunda kaldı.

Memphis'in dönüşü önemli bir zamanda gerçekleşiyor. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına 18 gün kala, forvet oyuncusu final turnuvası için tam zamanında forma girmiş görünüyor. Bu, Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusuna sahip olmayı umut eden teknik direktör Ronald Koeman için de iyi bir haber.

Teknik direktör Fernando Diniz, bu hafta başında Memphis'in fiziksel durumu hakkında iyimser açıklamalarda bulunmuştu. Copa Libertadores'ta Peñarol ile oynanan ve berabere biten maçın ardından teknik direktör, forvetinin yakında sahalara döneceğine inandığını belirtmişti.

Diniz, "Oynama şansı kesinlikle var. İyileşme sürecinde ve ona güveniyorum" dedi.

Memphis, pazar günü takım arkadaşı Zakaria Labyad gibi yedek kulübesinde maça başlayacak. Corinthians ile Atlético Mineiro arasındaki maç, pazar akşamı Hollanda saatiyle 23.30'da başlayacak.