Memphis Depay de ikna edici bir performans sergileyemedi: Hollanda milli takımının yedekleri rezil oldu

Hollanda milli takımının yedek kadrosu, Özbekistan'ın yedek oyuncularıyla oynadığı hazırlık maçında 1-2 mağlup oldu. Bu bilgi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan çeşitli Hollanda basın kuruluşlarının haberlerinden öğrenildi.

İkinci hazırlık maçı, A milli takımın Cody Gakpo'nun iki penaltı golüyle zorlu bir şekilde 2-1 kazandığı maçın hemen ardından oynandı.

Canlı yayınlanmayan ve iki devre halinde toplam 60 dakika süren kapalı kapılar ardındaki maçta, Hollanda'nın golünü Mats Wieffer attı.

Özbekistan ile oynanan ikinci maçta Memphis Depay forvet olarak sahaya çıktı. Corinthians'ın yıldız oyuncusu yarım saat sahada kaldı ve orada bulunanlara göre pek ikna edici bir performans sergileyemedi.