Danilo Pereira da Silva, kariyerine Corinthians'ta devam etmeyi çok istiyor. NEC Nijmegen'de forma giyen 27 yaşındaki forvet, ESPN Brasil'e verdiği röportajda bunu dile getirdi.

NEC, 2028 ortasına kadar Rangers ile sözleşmesi bulunan Danilo'yu bu sezonun ardından kalıcı olarak kadrosuna katabilir. Satın alma opsiyonunun bedeli ise şimdilik bilinmiyor.

Yine de Danilo'nun Nijmegen'de kalış süresinin altı ayla sınırlı kalma ihtimali daha yüksek. Eski Ajax ve Feyenoord forveti, teknik direktör Dick Schreuder yönetiminde ilk 11'de yer bulamadı.

Danilo da bir röportajda, daha ileriye baktığını belirtti. Eski genç milli oyuncu, Brezilya'ya dönmeye açık olduğunu söyledi.

Corinthians, geçen kış Danilo ile temasa geçmişti ve Danilo da bu isteğini gerçekleştirmek istiyor. “Bu benim için bir onur olur. Itaquera’da doğdum, bundan kaçış yok: Corinthians kanında var. Tüm ailem fanatik taraftar.”

Danilo gerçekten Corinthians'a transfer olursa, Hollanda'nın tüm zamanların en golcü oyuncusuyla rekabet edebilir.

Bunun için Memphis Depay'ın sona eren sözleşmesini uzatması gerekiyor. Önümüzdeki aylarda kulüple görüşmeler yapması bekleniyor.