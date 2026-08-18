Memphis Depay anlaşmaya vardı ve 2028’in ortasına kadar sürecek sözleşmeye imza attı

Corinthians Başkanı Osmar Stabile'in doğruladığı üzere Memphis Depay, Corinthians'ta kalıyor. Hollanda Milli Takımı'nın golcüsü 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Pazartesi günü Memphis'in kulüple anlaşmaya yakın olduğu zaten ortaya çıkmıştı.

Geçen hafta Memphis'in Corinthians ile sözleşme uzatmasının artık kesinleştiği düşünülüyordu, ta ki Başkan Stabile son anda anlaşmayı iptal edene kadar. Yönetime yakın kaynaklara göre kulübün uzatmaya çizgi çekme gerekçesi, bunun kadrodaki diğer oyunculara kıyasla eşitsiz muamele anlamına gelecek olmasıydı.

Memphis yaşanan duruma kamuoyu önünde son derece kırgın bir şekilde tepki verdi ve bunu böyle bırakmayacağını söyledi. Bir gün sonra ESPN, Memphis'in Brezilya kulübünden otuz milyon avro talep ettiğini duyurdu.

Şimdi ise iki taraf yine anlaşmaya vardı ve bir sözleşme yapıldı. Bunda en büyük etken, Memphis'in önemli ölçüde geri adım atmaya hazır olduğunun ortaya çıkması oldu.

UOL pazartesi günü ilk olarak, Corinthians'ın Memphis'e hâlâ yedi milyon avro borçlu olduğunu yazdı. Golcü, kulübün bu meblağ üzerinden ödemesi gereken faizden vazgeçmeye hazır.

Ayrıca Memphis'in, Corinthians'ı reklam kampanyaları ve lisanslı ürün satışlarıyla ilgili ticari sözleşmeler yoluyla 2,5 milyon avro toplamaya mecbur bırakan maddeden de vazgeçeceği belirtiliyor.

Memphis en büyük tavizi maaşında verdi. Daha önce PSV ve Manchester United'ın da aralarında bulunduğu kulüplerde forma giyen eski oyuncu, kulüple yıllık 9 milyon avro maaş konusunda anlaşmıştı ancak şimdi ekibi yıllık 7 milyon avroluk bir karşı teklif sundu.

Kulübe yakın kaynaklara göre Stabile'in niyeti en başından beri yeni bir anlaşma için pazarlık yapmaktı. Stabile, “Her şey yolunda. Bu anlaşma için çok çalıştık. Rakam düşüyor. Corinthians için en iyisi bu” dedi.