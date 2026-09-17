Memphis, Copa Libertadores'ta son anda dramatik bir an yaşadı

Memphis Depay, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Corinthians adına günün talihsiz ismi oldu. Forvet, Estudiantes karşısında uzatma dakikalarının iyice sonlarında bir penaltıyı kaçırdı ve Brezilya ekibi bu yüzden Copa Libertadores çeyrek finalinde elendi.

Corinthians, Estudiantes ile oynanan ilk maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Memphis, Corinthians’ın 0-1 öne geçmesinin ardından ev sahibi takımın taraftarlarına orta parmağını gösterdiği için o karşılaşmada gündeme gelmişti.

Rövanş maçında Estudiantes’in 0-1’lik golünü bitime kısa süre kala Alexis Castro attı. 101. dakikada bir elle oynama tespit edildi ve Memphis penaltı için topun başına geçti. Ancak topu kalenin çok üstünden dışarı gönderdi.

Artık eşitlik golü için zaman kalmayınca Corinthians, Copa Libertadores’a veda etti. Estudiantes oyuncuları ise maçın ardından yarı final biletini aldıkları için büyük sevinç yaşadı.

Corinthians şu sıralar oldukça kötü bir seri geçiriyor. Takım, son altı maçında tek bir galibiyet bile alamadı. Kulübün son galibiyeti 9 Ağustos’a uzanıyor.

Brezilya Ligi’nin orta sıralarındaki Corinthians, pazar günü yeniden sahaya çıkacak. Takım, Brezilya liginde bu kez üst sıralardaki Fluminense’yi sahasında ağırlayacak.