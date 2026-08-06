Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, perşembe günü Konferans Ligi'nde Shelbourne FC karşısında alınan sonuçtan memnun değil. Johan Cruijff ArenA'daki 3-1'lik galibiyete rağmen İspanyol çalıştırıcı, gelecek hafta İrlanda'daki rövanş öncesinde farkın çok daha açılabileceği görüşünde. Ayrıca Ziggo Sport tarafından, takımının pazar günü Eredivisie'de PEC Zwolle ile karşılaşacağı maçta yine kadroda olmasını beklediği Mika Godts hakkında da sorular yöneltildi.

"Sonuçtan memnun değilim" diye konuştu Míchel. "İlk on beş dakikada iyi bir takım gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. 3-0'dan sonra birkaç kontra atak yedik, bunu önlememiz gerekiyor."

"Sonuçtan memnun değilim" diye yineledi Míchel. "Çünkü son yirmi, yirmi beş dakikadaki zihniyetimizin yeterince iyi olmadığını düşünüyorum."

"Sahanın son bölümünde (final third, ed.) alan yaratmak zordu" diyen Míchel, Shelbourne'ün kompakt oyununa dikkat çekti. "Yeterince fırsatı değerlendiremedik ama bizim için önemli olan bu süreci sürdürmek."

"Hücum futbolu, iyi bir yapı. Yeterince kalıcı hücumlar oluşturamadık. Bunu yapmazsanız kontra atakları önleyemezsiniz. Ayrıca son bölümdeki presimiz de yetersizdi."

Daha sonra Míchel'e, Paris Saint-Germain'in somut ilgisinin bulunduğu ve Ajax formasıyla son maçına çıkmış olabileceği belirtilen Godts soruldu. "Bunun onun son maçı olup olmadığını bilmiyorum."

"Pazar günü oynayabilmesini bekliyorum. Göreceğiz. Gelecek hafta yine göreceğiz. Ajax, burada her zaman en iyi oyunculara sahip olmak isteyen Yunan, büyük bir kulüp" dedi Míchel.