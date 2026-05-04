Melvin Boel
Wessel Antes

Melvin Boel, Go Ahead Eagles - NAC Breda maçıyla ilgili kararın açıklanmasının hemen ardından X'te bir paylaşım yaptı

Go Ahead Eagles'ın baş antrenörü Melvin Boel, NAC Breda'nın pasaport meselesinde KNVB'ye karşı açtığı davayı kaybettiği haberine X üzerinden tepki gösterdi.

Pazartesi öğleden sonra, Go Ahead ile NAC arasındaki Eredivisie maçının tekrar oynanmayacağı kesinleşti. Deventer'de rahat bir nefes alındı.

Boel de dahil olmak üzere birçok kişi X üzerinden hemen sesini duyurdu. Rotterdamlı teknik direktör, anlamlı bir GIF paylaştı.

Go Ahead'in resmi hesabı da karara bir mesaj ayırdı. NAC'ye karşı alınan 6-0'lık ezici galibiyet kesinleşti.

Başrol oyuncusu Dean James, bu Go Ahead fotoğrafını Instagram Stories üzerinden paylaştı. Rahatlama büyük görünüyor.

Karar ile NAC, Eredivisie'den gayri resmi olarak küme düştü. Kulüp, 16. sıradaki FC Volendam'ın altı puan gerisinde ve gol farkı -25. Volendam'ın gol farkı ise -19.

Go Ahead şu anda VriendenLoterij Eredivisie'de 11. sırada yer alıyor. Deventer ekibi, PSV (evinde) ve NEC Nijmegen (deplasmanda) ile maç yapacak.

