Melo'dan Chiellini'ye yanıt: Galatasaray, Juventus'u elediği için hala bana sinirli olabilir

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu, kendisini eleştiren Chiellini'ye cevap vermekte gecikmedi.

İtalya ekiplerinden 'ta forma giyen Giorgio Chiellini, La Repubblica 'ya verdiği röportajda Balotelli ve Felipe Melo'yu eleştirmiş; bir dönem takım arkadaşlığı yaptığı Melo için "Kötünün de kötüsüydü" ifadelerini kullanmıştı.

Felipe Melo'nun cevabı ise gecikmedi...

Kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Brezilyalı oyuncu La Gazetta dello Sport 'a yaptığı açıklamada "Onunla her zaman kavga etme riskim vardı. Teknik direktörlere onun bir çürük elma olduğunu söylüyordum. Yazdığı otobiyografisinde bana atıfta bulunduğu kısımları okumak ilginç olacak. 'Bu stoper'e cevap vermekte bir sorun görmüyorum" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Melo'nun açıklamaları şu şekilde devam etti:

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"Juventus'ta oynarken ne takım arkadaşımlarıma, ne yönetime ne de teknik ekibe bir saygısızlığım olmadı. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Bundan sonra da hissetmeyeceğim. Balotelli'nin bazı zamanlarda tokadı hak ettiğini söylemiş. Bana da kötünün de kötüsüydü demiş. Benimle kavga etme fırsatı her zaman vardı, neden kullanmadı? Bir kitap yazarak başkaları hakkında konuşmak kolay. Belki 'Bu stoper' 'da oynarken onları Şampiyonlar Ligi'nden elediğimiz için hala bana kızgındır"

Mario Balotelli: Ne düşündüğümü insanların yüzüne söyleyebilme cesaretine sahibim

Felipo Melo gibi Mario Balotelli de, Chiellini'nin eleştirilerine yanıt verdi.

İtalyan oyuncu Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Ben en azından ne düşündüğümü insanların yüzüne söyleyebilme cesaretine sahibim. Senin eline 2013'ten beri birçok kez bu fırsat geçti. Eğer sen gerçek bir erkek olsaydın bu yolu seçmezdin. Eğer şampiyon olmak böyle bir anlama geliyorsa, ben şampiyon olmamayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.