Melih Gökçek, Vincent Aboubakar'ın Türkiye için operasyonda şehit olduğunu iddia etti

Eski belediye başkanı, 'Jelibon' skandalından sonra bir kez daha trollendi. Fakat konu bu kez bizi de ilgilendiriyor.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş’tan ayrılmış olsa da hâlâ gündemde. Ancak bu kez transfer gündemiyle değil, ilginç bir Twitter paylaşımı ile. Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kamerunlu futbolcunun fotomontaj ile asker üniforması giydirildiği bir görseli paylaştı ve Aboubakar’ın Türkiye için operasyonda şehit düştüğünü söyledi.

Ne söylendi?

Gökçek, Twitter'dan muhtemelen inanarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bak Türkiye… Somali’den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu, PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu.

"Mekânın cennet, komşun Resullullah olsun inşallah... Yabancı düşmanlığı yapan hainlere de ibret olsun."

Gökçek, Abu Bakeroğlu diye birinin olmadığını ve görseldeki kişinin Aboubakar olduğunu öğrenince tweeti sildi ve bu durumu 'danışman hatası' olarak açıkladı.

Paylaşım silinse de ekran görüntüleri hızla yayıldı ve hem Melih Gökçek, hem anonim kahraman Abu Bakeroğlu, hem de yaşananlardan haberi olmayan Vincent Aboubakar, Twitter'de TT oldu.