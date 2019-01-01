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Meksika

Meksika'da teknik direktörlük görevine Gerardo Martino getirildi

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Meksika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Arjantinli Gerardo Martino ile anlaşma sağlandı.

Meksika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Arjantinli Gerardo Martino getirildi.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlükten ayrılan Juan Carlos Osorio'nun yerine 56 yaşındaki Martino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bir dönem İspanya ekibi Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Martino, geçen sezon görev yaptığı Atlanta United'ı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğuna taşımıştı.

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