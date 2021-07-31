Olimpik futbol: Meksika ve İspanya gol düellosundan galip çıktı

Olimpiyatlarda, erkek futbolunda, çeyrek final mücadeleleri bugün oynandı.

İspanya, Fildişi Sahili'ni 5-2, Meksika, Güney Kore'yi 6-3 yenerken; Brezilya Mısır'ı 1-0, Japonya da normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Yeni Zelanda'yı penaltılarda 4-2 yendi. Bu sonuçlarla İspanya, Meksika, Brezilya ve Japonya yarı finale kalan takımlar oldular.

İspanya-Fildişi karşılaşmasında 90. dakikaya 1-1 ile girilirken, Max Gradel'in 90+1'deki golüne engel olamayan İspanya, bu golden 2 dakika sonra 90+3'te Rafa Mir ile beraberliği yakaladı. İspanyollar uzatmalarda 98'de penaltıdan Oyarzabal, 117 ve 120'de yine Mir'in golleriyle galibiyete ulaştılar.

Meksika ise ilk yarısında 3-1'lik üstünlüğe ulaştığı karşılaşmada Güney Kore'yi 6-3 ile geçti. Meksika'da Francisco Cordova 2 gol 1 asist ile yıldızlaşan isimdi.

Brezilya, kontrollü oynadığı karşılaşmada Mısır'ı Matheus Cunha'nın attığı golle geçerken, Yeni Zelanda'nın büyük bir direnç gösterdiği mücadelede ise Japonya penaltılar sonucunda rakibini 4-2'lik skorla geçti. Yeni Zelanda'da Liberato Cacace ve Clayton Lewis penaltıları gole çeviremeyen oyuncular oldular.

3 Ağustos'ta oynanacak yarı final eşleşmeleri ise şöyle

Meksika - Brezilya

Japonya - İspanya