Meksika ordusu, Güney Kore milli takımının kampına girdi

Hâlâ pek çok soru işareti barındıran gizemli koşullar altında, Meksika askeri güçleri, Güney Kore milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda Meksika ile oynayacağı maça hazırlanırken Guadalajara kentindeki antrenman kampının yakınında uçan bir insansız hava aracını düşürdü.

"Sky News Arabia" kanalına göre, Meksika güçleri "kayıtlı olmayan" insansız hava aracını tespit etmek için özel ekipmanlar kullandı ve ardından onu hızla etkisiz hale getirdi; bu bilgi, bir Meksikalı federal yetkili tarafından doğrulandı.

İdrakçıyı fırlatan tarafın kimliği ve Güney Kore milli takımının taktik planlarını casusluk amacıyla izleme görevi taşıyıp taşımadığı henüz açıklanmadı.

Olayla ilgili olarak Güney Kore milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo, “Antrenmanımız sırasında gökyüzünde bir insansız hava aracı belirdi” dedi.

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Neyse ki bu, taktik planlarımız üzerinde çalışmaya başlamadan önceydi, bu yüzden bizi etkilemedi. Ancak maç hazırlıkları sırasında zamanlama son derece hassas bir konuydu ve olanlar gerçekten üzücü.”

Meksikalı yetkililer, olayın tam zamanını veya herhangi bir şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığını henüz açıklamadı.

Federal kaynak, yetkililerin geçtiğimiz günlerde ev sahibi üç şehir olan Meksiko, Monterrey ve Guadalajara’daki stadyumların çevresindeki güvenlik bölgelerine yaklaşmaya çalışan birkaç insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Olay, Meksika yetkilileri tarafından geçtiğimiz Mart ayında başlatılan ve yaklaşık 100 bin güvenlik ve askeri personelin katıldığı devasa “Kukulcan” planı kapsamında gerçekleşti. Plan, milli takımları, stadyumları ve taraftarları korumak için sıkı güvenlik önlemleri ve erken uyarı sistemlerini içeriyor.

Kanada’da ise yetkililer, Vancouver ve Toronto’daki stadyumlar ile antrenman sahaları üzerinde izinsiz insansız hava araçlarının uçmasını tamamen yasakladı; bu yasak 7 Temmuz’a kadar devam edecek.