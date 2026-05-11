Meksika’nın yeni adidas üçüncü forması, Dünya Kupası tarihine cesur bir saygı duruşu niteliğinde

Meksika ve adidas, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yeni üçüncü formalarını tanıttı; bu forma, turnuvaya üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak Meksika’nın tarihi rolüne bir saygı duruşu niteliğinde.

"Mexican Wa(y)ve" konsepti etrafında tasarlanan forma, tonlu bir "MX" grafik deseninin yanı sıra retro esintili adidas Originals trefoil logosu ve tasarıma işlenmiş "Somos México" ("Biz Meksika'yız") mesajını içeriyor.

Bu forma, ev sahibi olarak düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Meksika kimliğini ve futbol kültürünü kutlamak amacıyla tasarlandı. adidas, bu formayı oyuncular ve taraftarlar arasındaki birliğin sembolü olarak tanımlıyor.

adidas Meksika Marka Aktivasyon Kıdemli Direktörü Pablo Cavallaro, “Bu yeni forma, tasarımdaki yenilikten çok daha fazlasını temsil ediyor; her bir iplikte Meksika ruhunun bir yansıması,” dedi.

adidas, sahada kullanıma sunulmasının yanı sıra, Puebla’nın Sierra Norte bölgesindeki zanaatkâr kadınlar tarafından el yapımı detaylarla hazırlanan Someone Somewhere ile bir yaşam tarzı işbirliği de başlattı. Koleksiyonda, nakış detayları ve polo tarzı yakası bulunan özel bir “Artisan JSY” versiyonu da yer alıyor.

Meksika, 22 Mayıs'ta Gana milli futbol takımıyla oynayacağı maçta yeni üçüncü formasıyla ilk kez sahaya çıkacak. Forma, şu anda adidas, Fanatics ve belirli perakendecilerde satışta.

