Meksika'da bir devrin sona erdiği resmen açıklandı.

NE OLDU? Meksika başantrenörü Gerardo Martino, Javier Hernandez'in Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kapılarını kapattı. LA Galaxy yıldızının kadrosuna sürpriz bir katılım olabileceği söylentilerini de boşa çıkardı. BÜYÜK RESİM: 34 yaşındaki Chicharito'nun milli takım kariyeri Martino tarafından sona erdirildi. Ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu (52 gol), Meksika'nın son maçlardaki hücum mücadelesine rağmen, üç yıldır milli takıma çağrılmıyordu. DAHA FAZLASI: Martino'nun eylül 2019'da Manchester United ve Real Madrid'in eski yıldızıyla bağlarını kopardığı bildirildi. Sebep neydi? Hernandez ve bazı takım arkadaşları, kimseden izin almadan bir partiye gitmiş ve bu yüzden Meksika Milli Takımı'nın kampından ayrıldığı iddia edilmişti. NE DEDİLER: Martino, salı günü yaptığı açıklamada, "Chicharito durumunda bir şey yok. Sadece diğer forvetlerin durumuyla ilgileniyoruz" dedi. LAFC'den Carlos Vela hakkında da şu şekilde konuştu: "Üç yıl önce Carlos Vela, milli takıma çağrılmak istemediğini bize bildirmişti." ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE

Crédito: Getty

Crédito: Getty

Cortesía

KARAR: Martino, Chicharito'ya bir şans daha vermeyi reddederek kendi oyuncularına sadık kaldı.

Dünya Kupası sonrasında kovulmayı göze alabilecek bir duruma bile razı oldu.

HERNANDEZ İÇİN SIRADA NE VAR? Hernandez ve LA Galaxy, sadece üç maçla MLS Cup Playoff yarışının ortasındalar.

Şu anda Batı Konferansı'nda yedinci sıradalar ve play- off çizgisinin hemen üstünde bulunuyorlar.

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