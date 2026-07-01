Meksika'da, çok sevilen futbol yıldızlarının FIFA Dünya Kupası 2026'da sonuna kadar gidebileceğine ve 19 Temmuz'da sporun en büyük ödülünü kazanabileceğine dair inanç giderek artıyor.
Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden El Tri, gruptan namağlup çıkan yalnızca üç takımdan biriydi. Diğer ikisi Fransa ve Arjantin'di. Son 32 turunda Ekvador'u yenerek de tek gol yememe üzerine kurulu etkileyici savunma karnesini korudu.
Meksika, Dünya Kupası'na 1970 ve 1986'da ev sahipliği yaptığında iki seferde de çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda kendi sahasında oynayacak olması da, bu önceki başarıları tekrarlaması ve hatta onları aşması için ekstra motivasyon sağlayacak.
Javier Aguirre'nin takımını sırada, bu pazar (5 Temmuz) Meksiko'daki Estadio Azteca'da İngiltere bekliyor.
Finale giden fikstür yollarını analiz etmek, grup aşamasındaki sıralamanın ve kaçınılan muhtemel eşleşme yolunun turnuva adayları için ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Özel bahis oluşturucularınızın ilk günden itibaren olağanüstü kayıt ödülleriyle desteklenmesini sağlamak için bir kayıt kodu girmek şart. Güncel bet365 bonus kodumuzu kullanarak hoş geldin ödüllerinizi almak için adım adım incelememize göz atın.
Bırakın GOAL, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar Meksika'yı bekleyen tüm olası yolları ve rakipleri, ayrıca küresel zafere uzanan yolculuklarında onları sahada izlemek için biletlerinizi nasıl alabileceğinizi size göstersin.
Meksika'nın Dünya Kupası 2026 fikstürü ve sonuçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Stadyum
Nihai skor / Biletler
11 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Afrika (CST 13.00)
Estadio Azteca, Meksiko
Meksika 2-0 kazandı
18 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Kore (CST 19.00)
Estadio Akron, Zapopan
Meksika 1-0 kazandı
24 Haziran Çarşamba
Meksika - Çek Cumhuriyeti (CST 19.00)
Estadio Azteca, Meksiko
Meksika 3-0 kazandı
30 Haziran Salı
Meksika - Ekvador (CST 19.00)
Estadio Azteca, Meksiko
Meksika 2-0 kazandı
5 Temmuz Pazar
Meksika - İngiltere (CST 18.00)
Estadio Azteca (Meksiko)
Meksika'nın Dünya Kupası 2026 Finali'ne giden yolu
Meksika A Grubu'nu lider tamamladığı için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve oynanacağı statlar şöyle.
Ekvador karşısında Son 32 turunda alınan galibiyetin ardından Meksika şimdi Son 16 turunda Estadio Azteca'da İngiltere ile karşılaşacak. El Tri, 1966'da açılan bu ikonik statta oynadığı resmi milli maçlarda sadece iki kez kaybetti.
Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya veya Norveç, yarı finalde Arjantin/Mısır/İsviçre/Kolombiya rakip olabilir ve finalde de belki İspanya/Fransa/Portekiz karşılarına çıkabilir.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Stadyum
Olası maç
Biletler
5 Temmuz (CST 18.00)
Son 16
Estadio Azteca (Meksiko)
Meksika - İngiltere
11 Temmuz (ET 17.00)
Çeyrek final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Maç 99: Brezilya veya Norveç'e karşı
15 Temmuz (ET 15.00)
Yarı final
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Maç 102: Maç 100'ün galibine karşı
19 Temmuz (ET 15.00)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Maç 104: Maç 101'in galibine karşı
A Grubu - Nihai puan durumu
Sıra
Takım
Oynanan
G
B
M
A
Y
AV
Puan
Durum
1.
Meksika
3
3
0
0
6
0
+6
9
Tur atladı
2.
Güney Afrika
3
1
1
1
2
3
-1
4
Tur atladı
3.
Güney Kore
3
1
0
2
2
3
-1
3
Elendi
4.
Çek Cumhuriyeti
3
0
1
2
2
6
-4
1
Elendi
Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
İşte bilet satışlarının güncel durumu:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemler. Bu, doğrudan FIFA'dan satın almak için son pencere.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platform burasıdır. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar ayrıca StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar, talebin yüksek olduğu eleme maçları için çoğu zaman en iyi seçeneklerdir; ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.
Meksika Dünya Kupası biletleri: Ne kadar tutuyor?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.
Grup aşaması biletleri $60'a kadar düşük fiyatlarla başladı. Bu, belirli Taraftar Kademeleri için geçerliydi. Final biletlerinin fiyatı ise $6.730'a kadar çıktı. Üstelik ikincil pazarlar ve yeniden satış fiyatları bunun da üzerine çıkabiliyor.
FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları 2026:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi fiyat aralığı
İkincil pazar tahmini aralığı
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Temmuz
Üçüncülük maçı
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Meksika'nın Dünya Kupası 2026 kadrosunda kimler var?
İşte Meksika'yı FIFA Dünya Kupası 2026'da temsil eden resmi 26 kişilik kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Mevcut kulübü
Kaleciler
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Defanslar
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moscow
Johan Vásquez
Genoa
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Orta sahalar
Luis Chávez
Dynamo Moscow
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Athens
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Forvetler
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
Mağaza: Meksika FIFA Dünya Kupası 2026 formaları
Meksika'nın, FIFA Dünya Kupası 2026 için adidas tasarımı, köklerine güçlü biçimde bağlanırken geleceği de kucaklayan bir forması var.
Meksika iç saha forması, Aztek esintili geometrik desenlerle kaplanmış koyu yeşil tabanı kullanarak mirası ve geleceği harmanlıyor. Forma, futbolu yaşayan ve nefes alan bir ülkenin tutkusunu kutlarken, taraftar kuşaklarını birleştiren enerjiyi yansıtıyor. Yaka arkasında yer alan “SOMOS MÉXICO”, yani “Biz Meksika'yız” ifadesi, birlik ve ulusal gururun güçlü bir mesajını veriyor. Cesur omuz şeritleri ve gelişmiş adidas soğutma teknolojisi gibi modern dokunuşlar da formada yer alıyor; böylece performans ve kimlik kusursuz biçimde bir arada sunuluyor.
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