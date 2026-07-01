Meksika'da, çok sevilen futbol yıldızlarının FIFA Dünya Kupası 2026'da sonuna kadar gidebileceğine ve 19 Temmuz'da sporun en büyük ödülünü kazanabileceğine dair inanç giderek artıyor.

Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden El Tri, gruptan namağlup çıkan yalnızca üç takımdan biriydi. Diğer ikisi Fransa ve Arjantin'di. Son 32 turunda Ekvador'u yenerek de tek gol yememe üzerine kurulu etkileyici savunma karnesini korudu.

Meksika, Dünya Kupası'na 1970 ve 1986'da ev sahipliği yaptığında iki seferde de çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda kendi sahasında oynayacak olması da, bu önceki başarıları tekrarlaması ve hatta onları aşması için ekstra motivasyon sağlayacak.

Javier Aguirre'nin takımını sırada, bu pazar (5 Temmuz) Meksiko'daki Estadio Azteca'da İngiltere bekliyor.

Finale giden fikstür yollarını analiz etmek, grup aşamasındaki sıralamanın ve kaçınılan muhtemel eşleşme yolunun turnuva adayları için ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Özel bahis oluşturucularınızın ilk günden itibaren olağanüstü kayıt ödülleriyle desteklenmesini sağlamak için bir kayıt kodu girmek şart. Güncel bet365 bonus kodumuzu kullanarak hoş geldin ödüllerinizi almak için adım adım incelememize göz atın.

Bırakın GOAL, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar Meksika'yı bekleyen tüm olası yolları ve rakipleri, ayrıca küresel zafere uzanan yolculuklarında onları sahada izlemek için biletlerinizi nasıl alabileceğinizi size göstersin.

Meksika'nın Dünya Kupası 2026 fikstürü ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Nihai skor / Biletler 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika (CST 13.00) Estadio Azteca, Meksiko Meksika 2-0 kazandı 18 Haziran Perşembe Meksika - Güney Kore (CST 19.00) Estadio Akron, Zapopan Meksika 1-0 kazandı 24 Haziran Çarşamba Meksika - Çek Cumhuriyeti (CST 19.00) Estadio Azteca, Meksiko Meksika 3-0 kazandı 30 Haziran Salı Meksika - Ekvador (CST 19.00) Estadio Azteca, Meksiko Meksika 2-0 kazandı 5 Temmuz Pazar Meksika - İngiltere (CST 18.00) Estadio Azteca (Meksiko) Biletler

Meksika'nın Dünya Kupası 2026 Finali'ne giden yolu

Meksika A Grubu'nu lider tamamladığı için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve oynanacağı statlar şöyle.

Ekvador karşısında Son 32 turunda alınan galibiyetin ardından Meksika şimdi Son 16 turunda Estadio Azteca'da İngiltere ile karşılaşacak. El Tri, 1966'da açılan bu ikonik statta oynadığı resmi milli maçlarda sadece iki kez kaybetti.

Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya veya Norveç, yarı finalde Arjantin/Mısır/İsviçre/Kolombiya rakip olabilir ve finalde de belki İspanya/Fransa/Portekiz karşılarına çıkabilir.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Stadyum Olası maç Biletler 5 Temmuz (CST 18.00) Son 16 Estadio Azteca (Meksiko) Meksika - İngiltere Biletler 11 Temmuz (ET 17.00) Çeyrek final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Maç 99: Brezilya veya Norveç'e karşı Biletler 15 Temmuz (ET 15.00) Yarı final Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Maç 102: Maç 100'ün galibine karşı Biletler 19 Temmuz (ET 15.00) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibine karşı Biletler

A Grubu - Nihai puan durumu

Sıra Takım Oynanan G B M A Y AV Puan Durum 1. Meksika 3 3 0 0 6 0 +6 9 Tur atladı 2. Güney Afrika 3 1 1 1 2 3 -1 4 Tur atladı 3. Güney Kore 3 1 0 2 2 3 -1 3 Elendi 4. Çek Cumhuriyeti 3 0 1 2 2 6 -4 1 Elendi

Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

İşte bilet satışlarının güncel durumu:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemler. Bu, doğrudan FIFA'dan satın almak için son pencere.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platform burasıdır. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar ayrıca StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar, talebin yüksek olduğu eleme maçları için çoğu zaman en iyi seçeneklerdir; ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Meksika Dünya Kupası biletleri: Ne kadar tutuyor?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.

Grup aşaması biletleri $60'a kadar düşük fiyatlarla başladı. Bu, belirli Taraftar Kademeleri için geçerliydi. Final biletlerinin fiyatı ise $6.730'a kadar çıktı. Üstelik ikincil pazarlar ve yeniden satış fiyatları bunun da üzerine çıkabiliyor.

FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları 2026:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi fiyat aralığı İkincil pazar tahmini aralığı 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Temmuz Üçüncülük maçı $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Meksika'nın Dünya Kupası 2026 kadrosunda kimler var?

İşte Meksika'yı FIFA Dünya Kupası 2026'da temsil eden resmi 26 kişilik kadro:

Pozisyon Oyuncu Mevcut kulübü Kaleciler Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Defanslar Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscow

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Orta sahalar Luis Chávez Dynamo Moscow

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athens

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Forvetler Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Mağaza: Meksika FIFA Dünya Kupası 2026 formaları

Meksika'nın, FIFA Dünya Kupası 2026 için adidas tasarımı, köklerine güçlü biçimde bağlanırken geleceği de kucaklayan bir forması var.

Meksika iç saha forması, Aztek esintili geometrik desenlerle kaplanmış koyu yeşil tabanı kullanarak mirası ve geleceği harmanlıyor. Forma, futbolu yaşayan ve nefes alan bir ülkenin tutkusunu kutlarken, taraftar kuşaklarını birleştiren enerjiyi yansıtıyor. Yaka arkasında yer alan “SOMOS MÉXICO”, yani “Biz Meksika'yız” ifadesi, birlik ve ulusal gururun güçlü bir mesajını veriyor. Cesur omuz şeritleri ve gelişmiş adidas soğutma teknolojisi gibi modern dokunuşlar da formada yer alıyor; böylece performans ve kimlik kusursuz biçimde bir arada sunuluyor.

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