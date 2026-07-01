Meksika’da, sevilen futbol yıldızlarının 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sonuna kadar mücadele edebileceğine ve 19 Temmuz’da bu spor dalının en büyük ödülünü kazanabileceğine dair güven giderek artıyor.

Dünya Kupası'nın ev sahibi takımlarından biri olan El Tri, kusursuz bir performansla eleme turlarına yükselen sadece üç takımdan biriydi (diğerleri Fransa ve Arjantin). Meksika, grup aşamasındaki üç maçını da kazanmakla kalmadı, aynı zamanda tek bir gol bile yemedi. Takım, 32'li turda Ekvador'u yenerken de bu etkileyici savunma performansını sürdürdü.

Meksika, 1970 ve 1986 yıllarında Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığında her iki turnuvada da çeyrek finale yükselmişti. 16 turunda kendi sahasında oynayacak olmaları da, bu başarıları tekrarlamak ve hatta aşmak için onlara ilham verecektir.

Javier Aguirre'nin takımının bir sonraki rakibi, bu Pazar (5 Temmuz) Meksiko'daki Estadio Azteca'da İngiltere ya da Demokratik Kongo Cumhuriyeti olacak.

GOAL, Meksika'nın bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar karşılaşabileceği tüm olası yol haritalarını ve rakiplerini, ayrıca dünya şerefine uzanan bu yolculukta onları izlemek için biletleri nasıl rezerve edebileceğinizi sizlere gösterecek.

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika (13:00 CST) Estadio Azteca, Mexico City Meksika 2-0 kazandı 18 Haziran Perşembe Meksika - Güney Kore (19:00 CST) Estadio Akron, Zapopan Meksika 1-0 kazandı 24 Haziran Çarşamba Meksika - Çek Cumhuriyeti (19:00 CST) Estadio Azteca, Meksiko Meksika 3-0 kazandı 30 Haziran Salı Meksika - Ekvador (19:00 CST) Estadio Azteca, Meksiko Meksika 2-0 kazandı 5 Temmuz Pazar Meksika - İngiltere/Demokratik Kongo Cumhuriyeti (18:00 CST) Estadio Azteca (Meksiko) Biletler

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Meksika, A Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Meksika, Son 16 Turu'nda Estadio Azteca'da İngiltere veya DR Kongo ile karşılaşacak. El Tri, 1966'da açıldığından bu yana bu ikonik stadyumda resmi uluslararası maçlarda sadece iki kez mağlup oldu.

Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya, yarı finalde Arjantin veya Kolombiya ve finalde İspanya/Fransa/Portekiz ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 5 Temmuz (18:00 CST) Son 16 Turu Estadio Azteca (Meksiko) Meksika - İngiltere veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti Biletler 11 Temmuz (17:00 ET) Çeyrek Finaller Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) 99. Maç: 91. Maçın Galibi ile Bilet 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Finaller Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 102. Maç: 100. Maçın Galibi ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler

A Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M GF G Fark Puan Durum 1. Meksika 3 3 0 0 6 0 +6 9 Nitelikli 2. Güney Afrika 3 1 1 1 2 3 -1 4 Nitelikli 3. Güney Kore 3 1 0 2 2 3 -1 3 Elendi 4. Çek Cumhuriyeti 3 0 1 2 2 6 -4 1 Eleme

Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Meksika Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Meksika Dünya Kupası kadrosunda kimler yer alıyor?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Defans oyuncuları Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moskova

Johan Vásquez Cenova

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Orta saha oyuncuları Luis Chávez Dinamo Moskova

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Atina

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Forvetler Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Mağaza: Meksika 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Meksika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için adidas tarafından tasarlanan forması, kökleriyle derin bir bağ kurarken aynı zamanda geleceği de kucaklıyor.

Meksika'nın iç saha forması, Aztek esintili geometrik desenlerin üzerine yerleştirilmiş koyu yeşil bir zeminle gelenek ve geleceği harmanlıyor. Forma, futbolu yaşayan ve soluyan bir ulusun tutkusunu kutlarken, nesiller boyu taraftarları birleştiren enerjiyi yansıtıyor. Boynun arka kısmında yer alan “SOMOS MÉXICO” (“Biz Meksika’yız”) yazısı, birlik ve ulusal gururun güçlü bir mesajını yansıtıyor. Cesur omuz şeritleri ve gelişmiş adidas serinletme teknolojisi gibi modern dokunuşlar da formada yer alıyor ve performans ile kimliğin kusursuz bir şekilde bir arada olmasını sağlıyor.

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