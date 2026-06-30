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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Çeviri:

Meksika’nın Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Onaylanan 32’li tur maçı, eleme tablosu senaryoları, maç programı ve daha fazla bilgi

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Dünya Kupası
Meksika
R. Jimenez
S. Gimenez

Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkeleri nerede oynayacak ve finale kadar ilerlerlerse kimlerle karşılaşabilirler?

Meksika’da, sevilen futbol yıldızlarının 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sonuna kadar mücadele edebileceğine ve 19 Temmuz’da bu spor dalının en büyük ödülünü kazanabileceğine dair güven giderek artıyor.

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan El Tri, kusursuz bir performansla eleme turlarına yükselen sadece üç takımdan biri (diğerleri Fransa ve Arjantin). Meksika, grup aşamasındaki üç maçını da kazanmakla kalmadı, aynı zamanda tek bir gol bile yemedi.

Meksika, 1970 ve 1986 yıllarında Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığında her iki seferde de çeyrek finale yükselmişti. Artık 32'li turda (ve tekrar kazanmaları halinde 16'lı turda da) kendi sahasında oynayacağı kesinleşmiş olması, takımı bu geçmiş başarıları tekrarlamaya ve hatta aşmaya teşvik edecektir.

Javier Aguirre'nin takımının bir sonraki maçı, bu Salı (30 Haziran) Meksiko'daki Estadio Azteca'da Ekvador ile oynanacak.

GOAL, Meksika’nın bugünden 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar izleyeceği tüm olası yolları ve karşılaşacağı rakipleri size gösterirken, bu takımın dünya şöhretine uzanan yolculuğunda onları canlı izlemek için biletlerinizi nasıl rezerve edebileceğinizi de anlatacak.

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

11 Haziran Perşembe

Meksika - Güney Afrika (13:00 CST)

Estadio Azteca, Mexico City

Meksika 2-0 kazandı

18 Haziran Perşembe

Meksika - Güney Kore (19:00 CST)

Estadio Akron, Zapopan

Meksika 1-0 kazandı

24 Haziran Çarşamba

Meksika - Çek Cumhuriyeti (19:00 CST)

Estadio Azteca, Meksiko

Meksika 3-0 kazandı

30 Haziran Salı

Meksika - Ekvador (19:00 CST)

Estadio Azteca, Meksiko

Biletler

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Meksika, A Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Meksika Salı günü Ekvador'u yenerse, 16 turunda bir kez daha Estadio Azteca'da İngiltere ile (İngiltere, DR Kongo'yu yenerse) karşılaşabilir. El Tri, 1966'da açıldığından bu yana bu ikonik stadyumda resmi uluslararası maçlarda sadece iki kez mağlup oldu.

Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya, yarı finalde Arjantin veya Kolombiya ve finalde İspanya/Fransa/Portekiz ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

30 Haziran (19:00 CST)

32'li Tur

Estadio Azteca (Meksiko)

Meksika - Ekvador

Biletler

5 Temmuz (18:00 CST)

Son 16 Turu

Estadio Azteca (Meksiko)

92. Maç: İngiltere veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile

Biletler

11 Temmuz (17:00 ET)

Çeyrek Finaller

Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)

99. Maç: 91. Maçın Galibi ile

Bilet

15 Temmuz (15:00 ET)

Yarı Finaller

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

102. Maç: 100. Maçın Galibi ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 101'in galibi ile

Biletler

A Grubu - Son Puan Durumu

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

GF

G

Fark

Puan

Durum

1.

Meksika

3

3

0

0

6

0

+6

9

Nitelikli

2.

Güney Afrika

3

1

1

1

2

3

-1

4

Nitelikli

3.

Güney Kore

3

1

0

2

2

3

-1

3

Elendi

4.

Çek Cumhuriyeti

3

0

1

2

2

6

-4

1

Eleme

Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Meksika Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Meksika Dünya Kupası kadrosunda kimler yer alıyor?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Defans oyuncuları

Edson Álvarez

Fenerbahçe


César Montes

Lokomotiv Moskova


Johan Vásquez

Cenova


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Orta saha oyuncuları

Luis Chávez

Dinamo Moskova


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK Atina


Luis Romo

Chivas / Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas / Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Forvetler

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Milan


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas / Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

UNAM Pumas


Armando González

Chivas / Guadalajara

Mağaza: Meksika 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Meksika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için adidas tarafından tasarlanan forması, kökleriyle derin bir bağ kurarken aynı zamanda geleceği de kucaklıyor.

Meksika'nın iç saha forması, Aztek esintili geometrik desenlerin üzerine yerleştirilmiş koyu yeşil bir zeminle gelenek ve geleceği harmanlıyor. Forma, futbolu yaşayan ve soluyan bir ulusun tutkusunu kutlarken, nesiller boyu taraftarları birleştiren enerjiyi yansıtıyor. Boynun arka kısmında yer alan “SOMOS MÉXICO” (“Biz Meksika’yız”) yazısı, birlik ve ulusal gururun güçlü bir mesajını yansıtıyor. Cesur omuz şeritleri ve gelişmiş adidas serinletme teknolojisi gibi modern dokunuşlar da formada yer alıyor ve performans ile kimliğin kusursuz bir şekilde bir arada olmasını sağlıyor.

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