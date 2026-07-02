Meksika’da, sevilen futbol yıldızlarının 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sonuna kadar mücadele edebileceğine ve 19 Temmuz’da bu spor dalının en büyük ödülünü kazanabileceğine dair güven giderek artıyor.
Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan El Tri, kusursuz bir performansla eleme turlarına yükselen sadece üç takımdan biriydi (diğerleri Fransa ve Arjantin). Ayrıca, 32'li turda Ekvador'u yendiklerinde tek bir gol bile yememeyi başaran etkileyici savunma performanslarını sürdürdüler.
Meksika, 1970 ve 1986 yıllarında Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığında her iki turnuvada da çeyrek finale yükselmişti. Son 16 turunda kendi sahasında oynayacak olmaları da, bu başarıları tekrarlamaları ve hatta aşmaları için onlara ilham verecektir.
Javier Aguirre’nin takımının bir sonraki maçı, bu Pazar (5 Temmuz) Meksiko’daki Estadio Azteca’da İngiltere ile oynanacak.
GOAL, Meksika'nın bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar karşılaşabileceği tüm olası yol haritalarını ve rakiplerini, ayrıca dünya şerefine uzanan bu yolculukta onları izlemek için biletlerinizi nasıl rezerve edebileceğinizi sizlere gösterecek.
Meksika'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
11 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Afrika (13:00 CST)
Estadio Azteca, Mexico City
Meksika 2-0 kazandı
18 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Kore (19:00 CST)
Estadio Akron, Zapopan
Meksika 1-0 kazandı
24 Haziran Çarşamba
Meksika - Çek Cumhuriyeti (19:00 CST)
Estadio Azteca, Meksiko
Meksika 3-0 kazandı
30 Haziran Salı
Meksika - Ekvador (19:00 CST)
Estadio Azteca, Meksiko
Meksika 2-0 kazandı
5 Temmuz Pazar
Meksika - İngiltere (18:00 CST)
Estadio Azteca (Meksiko)
Meksika'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
Meksika, A Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.
32'li turda Ekvador'u mağlup eden Meksika, şimdi 16'lı turda Estadio Azteca'da İngiltere ile karşılaşacak. El Tri, 1966'da açıldığından bu yana bu ikonik stadyumda resmi uluslararası maçlarda sadece iki kez mağlup oldu.
Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya veya Norveç ile karşılaşacak, yarı finalde Arjantin veya Kolombiya ile, finalde ise İspanya, Fransa veya Portekiz ile karşılaşabilir.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Karşılaşma
Biletler
5 Temmuz (18:00 CST)
Son 16 Turu
Estadio Azteca (Meksiko)
Meksika - İngiltere
11 Temmuz (17:00 ET)
Çeyrek Finaller
Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)
99. Maç: Brezilya veya Norveç ile
15 Temmuz (15:00 ET)
Yarı Finaller
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
102. Maç: 100. Maçın Galibi ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Maç 104: Maç 101'in galibi ile
A Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
GF
G
Fark
Puan
Durum
1.
Meksika
3
3
0
0
6
0
+6
9
Nitelikli
2.
Güney Afrika
3
1
1
1
2
3
-1
4
Nitelikli
3.
Güney Kore
3
1
0
2
2
3
-1
3
Elendi
4.
Çek Cumhuriyeti
3
0
1
2
2
6
-4
1
Eleme
Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
Meksika Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
2026 Meksika Dünya Kupası kadrosunda kimler yer alıyor?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Defans oyuncuları
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moskova
Johan Vásquez
Cenova
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Orta saha oyuncuları
Luis Chávez
Dinamo Moskova
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Atina
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Forvetler
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
Mağaza: Meksika 2026 FIFA Dünya Kupası formaları
Meksika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için adidas tarafından tasarlanan forması, kökleriyle derin bir bağ kurarken aynı zamanda geleceği de kucaklıyor.
Meksika'nın iç saha forması, Aztek esintili geometrik desenlerin üzerine yerleştirilmiş koyu yeşil bir zeminle gelenek ve geleceği harmanlıyor. Forma, futbolu yaşayan ve soluyan bir ulusun tutkusunu kutlarken, nesiller boyu taraftarları birleştiren enerjiyi yansıtıyor. Boynun arka kısmında yer alan “SOMOS MÉXICO” (“Biz Meksika’yız”) yazısı, birlik ve ulusal gururun güçlü bir mesajını yansıtıyor. Cesur omuz şeritleri ve gelişmiş adidas serinletme teknolojisi gibi modern dokunuşlar da formada yer alıyor ve performans ile kimliğin kusursuz bir şekilde bir arada olmasını sağlıyor.
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