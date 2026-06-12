Meksika milli takım teknik direktörü, maçın hemen ardından Edson Álvarez hakkında çok önemli bir haber verdi

Meksika-Güney Afrika (2-0) maçının ardından milli takım teknik direktörü Javier Aguirre, Edson Álvarez'in Meksika'nın bir sonraki maçında ilk 11'de yer alacağını açıkladı.

Meksika, Perşembe akşamı Dünya Kupası'na mükemmel bir başlangıç yaptı. Aguirre'nin takımı, Julián Quiñones ve Raúl Jiménez'in golleriyle Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

Skor 2-0 iken Álvarez oyuna girdi. Maçın son yirmi dakikasını orta saha oyuncusu olarak oynadı.

Maçın son dakikalarında, César Montes'in faulü sonucu Meksika bir kırmızı kart gördü. Montes, rakip oyuncuyu düşürdüğü için Güney Kore maçında forma giyemeyecek.

Onun yerine Álvarez oynayacak. Eski Ajax oyuncusu, Güney Kore maçında stoper olarak sahaya çıkacak. Maç, Perşembe gecesi Cuma sabaha karşı, Hollanda saatiyle 03.00'te oynanacak.