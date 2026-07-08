Meksika, milli takım teknik direktörü Javier Aguirre’nin halefi olarak ulusal bir efsaneyi atadı

Rafael Márquez, Meksika milli takımının yeni teknik direktörü oldu. FC Barcelona gibi takımlarda forma giymiş olan eski defans oyuncusu, planlandığı üzere Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılan Javier Aguirre’nin yerini devraldı.

Meksika Futbol Federasyonu, Ağustos 2024'te "Proyecto Deportivo 2030" adlı çok yıllık bir spor planını hayata geçirmişti. Márquez, Aguirre'nin yardımcı antrenörlerinden biri olarak atanmıştı ve Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte planlandığı gibi kesin olarak yeni milli takım teknik direktörü oldu.

Meksika, kendi evinde geçirdiği iyi bir Dünya Kupası'nın ardından kısa süre önce sekizinci finalde İngiltere'ye (2-3) yenilerek elendi. El Tri şimdi, zirveye ulaşması gereken 2030 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda.

Márquez, gelmiş geçmiş en tanınmış ve en başarılı Meksikalı futbolculardan biri olarak biliniyor. Bu durum, yıllar önce Meksika Futbol Federasyonu’nun ona büyük güven duymasına ve gelişimini büyük bir ilgiyle takip etmesine neden olmuştu.

Böylece Márquez, 2020/21 sezonunda Real Sociedad’ın U16 takımında göreve başladı ve burada UEFA Pro lisansını aldı. Orada gösterdiği performans o kadar takdir topladı ki, FC Barcelona onu yedek takımın teknik direktörü olarak atadı.

2022/23 sezonunda 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyetle hemen büyük bir etki yarattı: Bu sonuçlar, genç Barça oyuncularının ligi dördüncü sırada bitirip, üst lige yükselme play-off’larına katılmalarına yetti.

2023/24 sezonunda Márquez bir adım daha ileri gitti. Takımı 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ligi üçüncü sırada tamamladı. Böylece Barcelona’nın en umut vaat eden genç antrenörlerinden biri olarak adını duyurdu.

Ayrıca Meksika Futbol Federasyonu’nu da potansiyelinden tamamen ikna etti. Bu, 2024 yılında Aguirre’nin yardımcı milli takım teknik direktörü olarak kalıcı bir göreve atanmasını sağladı. Şimdi 47 yaşındaki Márquez, kariyerinin en büyük görevine hazırlanıyor ve ilk hedefi 2030 Dünya Kupası’na katılmak.