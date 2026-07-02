Meksika, Kongo değil… Henry: Bu durumda İngiltere Dünya Kupası’na veda edecek

Fransa milli takımının efsane ismi Thierry Henry, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Meksika ile oynayacağı maç öncesinde İngiltere milli takımına bir uyarıda bulundu ve “Üç Aslanlar”ın, bir kez daha erken bir gol yedikleri takdirde skoru çevirme senaryosunu mutlaka tekrarlayamayacaklarını vurguladı.

İngiltere milli takımı, dün Çarşamba günü oynanan 32'li tur maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 7. dakikada erken bir gol yemişti. Ancak Harry Kane, attığı iki golle takımı 2-1'lik galibiyete taşıdı ve İngiltere, önümüzdeki Pazartesi sabahı "Azteca" Stadyumu'nda Meksika ile karşılaşacak.

Meksika milli takımı ise turnuvadaki Güney Afrika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ve Ekvador ile oynadığı dört maçın hepsini kazanarak morali yüksek bir şekilde maça çıkacak. Ayrıca Meksika, Dünya Kupası'ndaki yolculuğu boyunca şu ana kadar kalesini gole kapatmayı başardı.

Henry, İngiltere'nin ev sahibi takım karşısında daha zorlu bir sınava gireceğini düşünüyor; özellikle de Meksika'nın deniz seviyesinden 2200 metreden fazla yükseklikte oynama konusundaki üstünlüğü göz önüne alındığında. İngiltere oyuncularının bu koşullara uyum sağlamak için yeterli zamanı olmadı.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığı "Fox Sports" ağına yaptığı açıklamada Henry, "Bu konuda aceleci konuşmak istemiyorum, ancak bu gerçekle yüzleşmek gerekiyor. İngiltere, Meksika karşısındaki maça bugünkü karşılaşmaya başladığı gibi başlarsa, işler tamamen farklı bir hal alacaktır." dedi.

Eski Arsenal yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Deniz seviyesinden yükseklik faktörü var ve hava koşullarının nasıl olacağını da bilmiyoruz. Kapalı bir stadyumda oynamakla açık havada oynamak arasında büyük bir fark var."

Şöyle devam etti: “Meksika, Ekvador karşısında sergilediği performansı tekrarlarsa, turnuvada şu ana kadar hiç gol yememiş bir takıma karşı skoru çevirmenin kolay olacağını sanmıyorum.”

Fransız yıldız, Harry Kane’in İngiltere milli takımının en belirleyici unsuru olmaya devam ettiğini belirtti, ancak sadece ona güvenmenin yeterli olmadığını vurgulayarak şöyle dedi: “Hepimiz Harry Kane’in her an herhangi bir savunmayı aşabileceğini biliyoruz, ancak her seferinde takımı kurtaramaz.”

Henry, açıklamalarının sonunda İngiltere’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında maçın durduğu sırada su içmek için zaman kazandığını vurgulayarak şunları ekledi: “Maçlar bu şekilde başlayamaz ve her zaman taktiğinizi yeniden düzenlemenize fırsat veren bir nefes alma süresi elde edemezsiniz, çünkü Ekvador da sonrasında zorlandı. Sonuçta, İngiltere’yi bir kez daha kurtaran Harry Kane oldu.”