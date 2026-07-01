Meksika - İngiltere maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Son 16 turu maç bilgileri, Mexico City’deki son dakika fırsatları ve daha fazlası

Başkentte gerçek bir gişe rekorları kıran nefes kesici bir karşılaşma resmen kesinleşti: 2026 Dünya Kupası’nın 16’lı turunda, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, yıldızlarla dolu bir kadroyla İngiltere’ye karşı sahaya çıkacak.

El Tri, Ekvador'u 2-0'lık muhteşem bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve stadyumu dolduran ev sahibi taraftarları coşkuya boğdu.

Şimdi ise Thomas Tuchel'in yönetimindeki İngiltere'yi ağırlayacaklar. İngiltere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında erken bir geriye düşüşün ardından, Harry Kane'in ikinci yarıda attığı iki gol sayesinde 2-1'lik skorla tur atladı.

Meksiko'da düşmanca, adeta bir kazan gibi kaynayan bir atmosferin yaşanacağı kesin olan bu maçta, Üç Aslanlar, tarihin verdiği güçle coşan ev sahibi ülke karşısında şampiyonluk iddialarını kanıtlamak için en zorlu sınava çıkacak.

Meksika - İngiltere veya DR Kongo Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Meksika ile İngiltere arasında oynanacak bu devasa Son 16 turu maçı, Meksiko Stadyumu’nda (Estadio Azteca) gerçekleşecek.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Mexico City Stadium

Meksika - İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika - İngiltere Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Meksika - İngiltere Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Meksika - İngiltere Form Durumu

Meksika - İngiltere: Son Karşılaşma Sonuçları

MEX Son 2 maçları ENG 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler İngiltere 3 - 1 Meksika

İngiltere 4 - 0 Meksika 1 Gol sayısı 7 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Meksika - İngiltere Puan Durumu

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