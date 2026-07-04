Meksika - İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Meksika - İngiltere: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Mexico City Stadium

Meksika - İngiltere maçı, 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 02:00 GMT ve 22:00 EST'de (5 Temmuz) başlayacak.

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Üç Aslan, futbolun efsanevi kalesinde en büyük Everest'lerine tırmanıyor

Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, İngiltere'yi Mexico City'nin ikonik yüksekliğinde ağırlarken, 16 turunda gerçek anlamda devasa bir maç sahneye çıkıyor. Javier Aguirre, ulusal coşkunun dev dalgasını arkasına alan kusursuz bir El Tri takımını yönetiyor ve efsanevi ev kalesinden yararlanarak çeyrek finallere tarihi bir bilet koparmaya kararlı.

Yollarında ise Thomas Tuchel yönetimindeki dirençli bir İngiltere takımı duruyor. Üç Aslanlar, bir önceki turda korkunç bir tehlikeyi atlatmış ve turnuvanın son anlarındaki sihre güvenerek bir üst tura yükselmişti. Ancak, deniz seviyesinden 2.200 metre yükseklikte, amansız ev sahibi ülkeyle karşılaşmak, yazın kavurucu sıcağında oynanacak bir eleme gecesinde İngiltere’nin fiziksel kondisyonu ve taktiksel disiplini için en zorlu sınav olacak.

El Tri ve Üç Aslanlar buraya nasıl geldi?

Meksika, turnuva boyunca şimdiye kadar kesinlikle kusursuz ve rekor kıran bir performans sergiledi. Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya’yı arka arkaya mağlup ederek grup aşamasını süpüren Aguirre’nin adamları, bu ivmeyi 32’lü turda Ekvador’a karşı 2-0’lık ezici bir galibiyete dönüştürdü; bu galibiyette Julián Quiñones ve Raúl Jiménez’in ilk yarıda attığı goller etkili oldu. En önemlisi, El Tri turnuvadaki dört maçta henüz tek bir gol bile yemedi ve 40 yıllık eleme turlarındaki acı verici gol atamama serisini şık bir şekilde sonlandırdı.

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İngiltere’nin son 16’ya giden yolu ise çok daha çalkantılı ve dramatik geçti. L Grubu’nu geçtikten sonra, Üç Aslanlar, 32’li turda hırslı bir Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımı karşısında son ana kadar zorlandı. 7. dakikada Brian Cipenga’nın açılış golüyle geriye düşen Tuchel’in öğrencileri büyük zorluklar yaşadı; ancak kaptan Harry Kane, 75. dakikada skoru eşitleyen ve 86. dakikada galibiyet golünü atan muhteşem bir çift golle, 2-1’lik zorlu bir geri dönüş galibiyetini garantiledi ve turnuva gol sayısını beşe çıkardı.

Yüksek irtifa kondisyon testleri ve önemli sakatlık endişeleri kadro seçimlerini belirliyor

Bu devler arası karşılaşma için taktiksel hazırlıklar, her iki takımın da önemli sağlık durumlarına büyük ölçüde bağlı. İngiltere'nin endişeleri, DR Kongo maçında sağ bek pozisyonunda görev aldıktan sonra hamstringinde gerginlik yaşayan orta sahanın kilit ismi Declan Rice üzerinde yoğunlaşıyor. Rice hafif antrenmanlara katılsa da, forma giyip giyemeyeceği konusunda hafif bir şüphe var. Tuchel’in kadro kurmadaki ikilemlerini daha da artıran bir diğer unsur ise, Chelsea’den Reece James ve Bayer Leverkusen’den Jarell Quansah’ın daha ciddi hamstring ve ayak bileği sorunlarıyla uğraşıyor olmaları; bu da onların forma giyme ihtimalini büyük ölçüde belirsiz hale getiriyor.

Meksika ise bu maça çok daha istikrarlı bir fiziksel durumla giriyor ve ana ilk 11'inde sağlık sorunu yaşayan hiçbir oyuncusu bulunmuyor. Aguirre, hücum orta saha kanatlarında, yorulan İngiliz savunma hattına karşı doğrudan dikey enerji katmak üzere sahaya sürülebilecek genç yıldız Gilberto Mora'nın takıma entegrasyonu konusunda kıskanılacak bir taktiksel ikilemle karşı karşıya.

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Maçın gidişatını belirleyecek unsur: Yüksek presle rakibi kendi yarı sahasına hapsetme mi, yoksa top hakimiyetini koruma mı?

Stratejik mücadele tamamen fizyolojik dayanıklılık ve saha kontrolüne odaklanacak. Meksika’nın planı, konuk takımları kendi yarı sahalarında sıkıştırarak yüksek irtifadaki seyrek havanın etkisini hızlandırmak üzere tasarlanmış, amansız ve yüksek yoğunluklu bir pres şemasına dayanıyor. Quiñones ve Jiménez bu presi öncülük edecek; pas yollarını kesmeyi ve son üçte birde hızlı sayı üstünlüğü yaratmayı hedefleyecekler.

Tuchel’in karşı stratejisi ise verimli top hakimiyetini korumaya öncelik vermelidir. 2.200 metrede top peşinde koşmanın ölümcül olduğunu bilen İngiltere, tempoyu yavaşlatmaya ve Jude Bellingham aracılığıyla sahanın ortasını kontrol etmeye çalışacaktır. Üç Aslanlar, Meksika’nın ilk duygusal dalgalarını emmeyi hedefledikten sonra, kontra ataklarda Meksikalı beklerin arkasındaki boşlukları değerlendirerek golcü Kane’i beslemeye çalışacaktır.

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Oturmuş sistemler en zorlu sınava giriyor

Meksika, kusursuz savunma sicilini, eleme maçlarının gidişatını değiştirmek için sadece yarım bir şansa ihtiyaç duyduğunu kanıtlamış olan, bireysel yetenekleriyle öne çıkan bir golcü olan Harry Kane karşısında nihai bir sınava tabi tutulacak.

İngiltere ise 90 dakika boyunca taktiksel kompaktlığını korumak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçında görüldüğü gibi herhangi bir defansif pasiflik veya hatalı izleme, düşmanca bir ev sahibi seyirci ve keskin bir El Tri forvet hattı tarafından acımasızca cezalandırılacaktır.

Meksika'nın İngiltere Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones

İngiltere'nin Meksika Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Meksika - İngiltere maçına ilişkin önemli istatistikler

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika, turnuva maçlarının dördünü efsanevi Estadio Azteca'da oynadı ve bu stadyumda hiçbir Dünya Kupası maçını kaybetmedi (8 galibiyet, 2 beraberlik).

Meksika, 1990'da İtalya'nın başardığını tekrarlayarak, tek bir Dünya Kupası turnuvasının ilk beş maçında kalesini gole kapatan tarihteki ikinci takım olabilir.

İngiltere kaptanı Harry Kane, turnuvada şu ana kadar 5 gol attı ve toplam 13 golle İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere kadrosu top hakimiyetine dayalı bir oyun tercih ederken, Javier Aguirre yönetimindeki Meksika ise daha direkt ve yüksek tempolu bir geçiş futboluyla başarıya ulaşıyor.

İngiltere, 1986'ya kadar uzanan tüm turnuvalarda Meksika'ya karşı dört maçlık galibiyet serisiyle bu maça giriyor.

Meksika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Defans oyuncuları: Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Mateo Chavez

Orta saha oyuncuları: Erik Lira, Orbelin Pineda, Alvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo, Edson Alvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chavez

Forvetler: Cesar Huerta, Alexis Vega, Julian Quinones, Guillermo Martinez, Armando Gonzalez, Santiago Gimenez, Raul Jimenez

İngiltere'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defans oyuncuları: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forvetler: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Takım haberleri ve kadrolar

Meksika, bu son 16 turu maçında Javier Aguirre yönetiminde sahaya çıkacak. Maç öncesinde El Tri'de herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmedi ve şu aşamada muhtemel bir kadro açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmeler eklenecektir.

Thomas Tuchel, İngiltere takımının başında yer alıyor; şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza haberi bulunmuyor. Tahmini ilk 11 açıklanmadı, ancak Pazar günkü maça yaklaşırken takım haberlerinin ortaya çıkması bekleniyor. En son gelişmeler için tekrar kontrol edin.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Meksika, tüm turnuvalarda son beş maçında beş galibiyet alarak son 16 turuna ulaştı. Aguirre'nin takımı, 1 Temmuz'da Estadio Azteca'da oynanan son 32 turu maçında Ekvador'u 2-0 mağlup etti. Ayrıca grup aşamasındaki dört maçı da kazandılar; bunlara turnuva öncesi hazırlık maçında Sırbistan’ı 5-1 mağlup ettikleri ve Dünya Kupası’na Güney Afrika’yı 3-0 yenerek başladıkları maçlar da dahildir. El Tri, bu beş maçta toplam 13 gol attı ve sadece Sırbistan’la oynadıkları hazırlık maçında bir gol yedi.

İngiltere de son beş maçının dördünü kazandı; tek leke, grup aşamasında Gana ile oynadığı 0-0 berabere kalan maçtı. En son 1 Temmuz'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek geri dönüş galibiyeti elde ettiler; Kane'in maçın son dakikalarında attığı iki gol, galibiyette belirleyici oldu. Tuchel'in takımı, ilk maç gününde Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve Panama'yı 2-0 mağlup etti; beş maçta toplam dokuz gol atarken, üç gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

MEX Son 2 maçları ENG 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler İngiltere 3 - 1 Meksika

İngiltere 4 - 0 Meksika 1 Gol sayısı 7 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Karşılaşma verileri, her ikisi de İngiltere'de oynanan iki dostluk maçını kapsamaktadır. En son karşılaşma 24 Mayıs 2010'da İngiltere'nin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanırken, bunu 25 Mayıs 2001'de İngiltere'nin 4-0'lık galibiyeti izlemiştir. İngiltere, her iki maçı da toplamda 7-1'lik skorla kazanmıştır. Bu son 16 turu maçı, veri setindeki iki takım arasındaki ilk resmi karşılaşma olacaktır.

Puan Durumu

Meksika A Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, İngiltere ise L Grubu'nda birinci oldu.