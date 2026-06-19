Meksika, Güney Kore’yi yenerek grup birinciliğini elde etti: Kalecinin büyük hatası maçı belirledi

Meksika, Perşembe gecesinden Cuma sabahına uzanan saatlerde Dünya Kupası'nda grup birinciliğini garantiledi. Ev sahibi takım, kendi sahasında Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. İki takım da başa baş bir mücadele sergiledi, ancak kaleci Seung-gyu Kim'in yaptığı bir hata nihayetinde maçı belirledi.

İlk yarı iki farklı tablo sergiledi. Maçın başlarında Meksika üstün oynadı, ancak bu durum su molasından sonra değişti. Güney Kore top hakimiyetini giderek artırırken, ev sahibi takım topu daha çabuk kaybediyordu.

Her iki takım da ilk yarıda sadece birkaç gol fırsatı yakaladı; bunlardan biri de Julian Quiñones’e aitti. Meksikalı oyuncu yakın mesafeden kafayla şut çekti, ancak top doğrudan kalecinin kollarına gitti.

Güney Kore de bir kez golü yaklaştı. Savunmayı yarık açan bir pasın ardından Heung-min Son, kaleciyle bire bir pozisyona girdi ve güzel bir lobla kaleciyi şaşırttı. Ancak bu şutu, eski Ajax oyuncusu Edson Álvarez tarafından çizgiden uzaklaştırıldı.

Meksika, ikinci yarıya soyunma odasından güçlü bir şekilde çıktı ve en tehlikeli takım oldu; bu tehlikeli ataklardan biri de yan ağlara çarpan bir şuttu. Çok geçmeden gol geldi, ancak Meksikalılar bu golde büyük bir şansın da yardımıyla başarılı oldular.

Güney Kore kalecisi yüksek bir topu tamamen yanlış değerlendirdi, topu elinden kaçırdı ve bu sırada kendi savunma oyuncusunun üzerine düştü. Guadalajara’nın orta saha oyuncusu Luis Romo bu durumdan hemen yararlandı ve topu boş kaleye gönderdi: 1-0.









Meksika, 75. dakikada skoru artırmak için büyük bir fırsat yakaladı, ancak kısa süre sonra Santiago Giménez ile değiştirilen Raúl Jiménez, Quiñones’in güzel pasını iyi kontrol edemedi; bu da vuruş açısını zorlaştırdı ve skor farkı 1’de kaldı.

Maçın bitimine beş dakika kala Obed Vargas tüm şüpheleri ortadan kaldıracağını sandı, ancak Meksikalı orta saha oyuncusunun şutu, hatasından yavaş yavaş toparlanan kaleci tarafından ustaca kurtarıldı.

Kısa bir süre sonra Meksika az kalsın bir gol yiyordu. Güney Koreliler galibiyeti garantilemiş sayarken, kaleci Raúl Rangel iki kez de mucizevi kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Ancak skor 1-0 olarak kaldı.

Bu galibiyetle Meksika, A Grubu’nu birinci sırada tamamlayarak bir sonraki tura grup birincisi olarak yükseldi. Zira takımlar arası sonuçlar belirleyici oldu.