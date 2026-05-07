Meksika - Güney Kore maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio Akron hakkında bilgiler ve daha fazlası

18 Haziran'da Estadio Akron'da Meksika ile Güney Kore karşı karşıya gelecek ve Guadalajara adeta coşacak. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan Meksika, sahaya çıktığı her an coşkulu bir destek bekleyebilir; siz de bugün maç biletlerinizi ayırtarak 48.000 kişilik bu coşkulu kutlamanın bir parçası olabilirsiniz.

Meksika'nın 1970 ve 1986'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı yıllarda stadyumlar tıklım tıklım dolmuştu. Bu yaz da yine büyük kalabalıklar bekleniyor, bu yüzden El Tri'yi sahada görmek istiyorsanız vakit kaybetmeyin ve biletlerinizi bugün ayırtın.

GOAL, Zapopan (Guadalajara) 'da oynanacak Meksika - Güney Kore Dünya Kupası maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil olmak üzere tüm bilgileri size sunuyor.

Meksika - Güney Kore Dünya Kupası maçı ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 18 Haziran Perşembe A Grubu: Meksika - Güney Kore (19:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Bilet

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika (13:00 CST) Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 18 Haziran Perşembe Meksika - Güney Kore (19:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Bilet 24 Haziran Çarşamba Meksika - Çek Cumhuriyeti (19:00 CST) Estadio Azteca (Meksiko) Bilet

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 11 Haziran Perşembe Güney Kore - Çek Cumhuriyeti (20:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Bilet 18 Haziran Perşembe Güney Kore - Meksika (19:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Biletler 24 Haziran Çarşamba Güney Kore - Güney Afrika (19:00 CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Bilet

Meksika - Güney Kore Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? Aşağıda tüm yeniden satış seçeneklerini bulabilirsiniz:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te hizmete açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açılmış olup, her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacaktır.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletlerini satışa sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

Meksika - Güney Kore Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Resmi fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Ev sahibi ülkeler hariç grup maçları için ilk tahminler 75 - 2.735 dolar arasındaydı.

Ek bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi üçüncü taraf satış sitelerini takip edin.

Meksika - Güney Kore karşılaştırmalı maç sonuçları

Tarih Maç Skor Mekan Eylül 2025 Hazırlık Maçı: Meksika - Güney Kore 2-2 Nashville (ABD) Kasım 2020 Hazırlık maçı: Meksika - Güney Kore 3-2 Wiener Neustadt (Avusturya) Haziran 2018 FIFA Dünya Kupası: Güney Kore - Meksika 1-2 Rostov-on-Don (Rusya) Ocak 2014 Hazırlık Maçı: Meksika - Güney Kore 4-0 San Antonio (ABD) Şubat 2006 Hazırlık maçı: Meksika - Güney Kore 0-1 Los Angeles (ABD) Ocak 2002 CONCACAF Altın Kupa: Meksika - Güney Kore 2-4 (penaltılar) Pasadena (ABD) Haziran 2001 FIFA Konfederasyonlar Kupası: Güney Kore - Meksika 2-1 Ulsan (Güney Kore) Haziran 1998 FIFA Dünya Kupası: Güney Kore - Meksika 1-3 Lyon (Fransa) Ağustos 1989 Marlboro Kupası: Meksika - Güney Kore 4-2 Los Angeles (ABD) Aralık 1985 Dört Takım Turnuvası: Meksika - Güney Kore 2-1 Guadalajara (Meksika) Aralık 1985 Hazırlık Maçı: Güney Kore - Meksika 1-2 Los Angeles (ABD) Şubat 1981 Hazırlık maçı: Meksika - Güney Kore 4-0 Meksiko (Meksika) Şubat 1980 Hazırlık maçı: Meksika - Güney Kore 0-1 Los Angeles (ABD)

Meksika - Güney Kore Dünya Kupası tahmini

Meksika, daha önce 1970 ve 1986 yıllarında ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmişti ve bu kez de bir kez daha eleme turlarına çıkmayı umut ediyor. El Tri, 1978’den bu yana ilk kez ilk turda elenerek Katar’daki 2022 Dünya Kupası’ndan grup aşamasında veda etmesinin ardından, özellikle kendi sahasında iyi bir performans sergilemeye kararlı.

Meksika taraftarlarını daha da heyecanlandıran bir diğer nokta ise, takımın Ekim 2018'de Şili'ye 1-0 yenilmesinden bu yana kendi evinde uluslararası bir maç kaybetmemiş olması; bu, 22 maçlık yenilmezlik serisi anlamına geliyor ve bu seri hala devam ediyor.

Estadio Akron'da Meksika'nın rakibi Güney Kore, Dünya Kupası'nda güçlü bir geçmişe sahip. Meksika '86'ya kadar uzanan son on turnuvanın hepsine katıldılar. Katar 2022'de eleme turlarına yükseldikleri için, şimdi ilk kez üst üste iki Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmaya çalışacaklar.

Güney Kore'nin Dünya Kupası'ndaki en iyi performansı, 2002 turnuvasını Japonya ile birlikte ev sahipliği yaptıkları zamandı. Portekiz, İtalya ve İspanya'ya karşı sürpriz galibiyetler elde ettiler, ancak yarı finalde Almanya'ya yenilerek rüya gibi serüvenleri sona erdi.

Bu, Meksika ile Güney Kore arasında üçüncü Dünya Kupası karşılaşması olacak. Meksika, 1998 Fransa Dünya Kupası'nda 3-1 galip gelmişti. Meksika, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmış olsa da, ikinci yarıda Ricardo Pelaez ve Luis Arturo Hernandez'in (iki kez) golleriyle galibiyeti garantilemişti.

İki takım 20 yıl sonra 2018 Dünya Kupası'nda tekrar karşılaştığında Meksika yine galip gelmişti (2-1). Son Heung-min uzatmalarda gol attı, ancak bu gol Güney Kore için sadece bir teselli oldu; Carlos Vela ve Javier Hernandez'in daha önce attığı goller Meksika'ya grup maçında 3 puanı kazandırdı.

Meksika - Güney Kore maçı nerede oynanacak?

Eskiden Estadio Omnilife ve Estadio Chivas olarak bilinen Estadio Akron, Guadalajara yakınlarındaki Zapopan'da bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. 2010'da açıldığından beri, Liga MX takımı C.D. Guadalajara'nın ev sahipliği yaptığı stadyumdur.

Futbolun yanı sıra, Estadio Akron'da çeşitli diğer spor ve eğlence etkinlikleri de düzenlenmiştir. Elton John, Coldplay, The Weeknd ve Shakira gibi sanatçılar burada konserler vermiş, Meksikalı boks efsanesi Canelo Alvarez ise 2023 yılında bu stadyumda John Ryder ile ringe çıkmıştır.

2026 FIFA Dünya Kupası için Estadio Akron'un kapasitesi 48.000 olacaktır. Meksika-Güney Kore maçının yanı sıra, Estadio Akron'da üç grup maçı daha oynanacaktır.