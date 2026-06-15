Meksika - Güney Kore 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Meksika - Güney Kore maçı 18 Haziran 2026 tarihinde saat 21:00 EST ve 19 Haziran 2026 tarihinde saat 01:00 GMT'de başlayacak.

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Meksika - Güney Kore: Maçın arka planı

Jalisco'da oynanacak olan bu maç, her iki ülkenin de A Grubu'nu tamamen domine etmek istemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Açılış maç gününde oldukça etkileyici ve zıt sonuçlar elde eden iki takım - ev sahibi Meksika, coşkulu taraftarlarının desteğiyle Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederken, Güney Kore ise Çekya'ya karşı 2-1'lik muhteşem bir geri dönüş galibiyeti elde etti - Guadalajara Stadyumu'nda hata yapma lüksü artık yok denecek kadar azaldı. Her iki takım da, psikolojik ivme ve yoğun açılış maçlarının ardından hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek bu maça çıkıyor.

Deneyimli Meksika teknik direktörü Javier Aguirre, El Tri'nin gruptaki erken liderliğini değerlendirmesini sağlamalı. Açılış maçında gol atan Julián Quiñones ve Raúl Jiménez'in enerjisiyle beslenen dengeli ve yüksek enerjili takımına güvenerek top hakimiyetini ele geçirecek, elektrikli ev sahibi avantajını kullanacak ve rakip hatlarını yormak için bir tempo belirleyecektir. Karşılarında ise, açılış maçında erken bir geriye düşüşü telafi etmek için muazzam bir karakter sergileyen, yapısal olarak dirençli ve teknik açıdan yetenekli Güney Kore takımı yer alıyor. Hwang In-beom'un ilhamı ve Son Heung-min'in ısrarlı tehdidiyle hareket eden Taegeuk Warriors, üst düzey disiplin gerektiren durumlarda parlayan, sarsılmaz bir savunma planına ve tehlikeli bir kontra atak gücüne sahip.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Meksika 2-0 Güney Afrika

Javier Aguirre'nin takımı, turnuvanın açılış gününde ev sahibi avantajını mükemmel bir şekilde kullandı ve Mexico City Stadyumu'ndaki coşkulu seyircilerin desteğiyle Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Julián Quiñones, maçın henüz 8. dakikasında El Tri'yi öne geçirerek takımın ilk dakikalardaki gerginliğini giderdi. Güney Afrika'nın disiplin sorunu, Sphephelo "Yaya" Sithole ve Themba Zwane'ye gösterilen kırmızı kartlarla daha da belirginleşirken, Meksika soğukkanlılığını korudu. Raúl Jiménez, 66. dakikada attığı golle üç puanı garantiledi, ancak savunma oyuncusu César Montes'e maçın sonlarında gösterilen kırmızı kart, aksi takdirde mükemmel geçecek olan akşamı gölgeledi.

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Güney Kore 2-1 Çek Cumhuriyeti

Taegeuk Warriors, Guadalajara Stadyumu'nda muazzam bir direnç ve karakter sergiledi ve ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Temkinli geçen ilk yarının ardından Güney Kore, 58. dakikada Ladislav Krejčí'nin Avrupa ekibi adına attığı golle geriye düştü. Hong Myung-bo'nun oyuncuları moralini bozmak yerine kusursuz bir tepki verdi. Hwang In-beom 66. dakikada çok önemli bir golle skoru eşitledi, ardından oyuna sonradan giren forvet Oh Hyeon-gyu 79. dakikada dramatik bir golle maçı tamamen tersine çevirerek takımına açılışta çok önemli 3 puanı kazandırdı.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Meksika (Javier Aguirre): Defansın yeniden düzenlenmesi ve taktiksel disiplin

Javier Aguirre, Mexico City'de Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden yüksek yoğunluklu, agresif pres taktiğini değiştirmesi gerekmiyor, ancak acil olarak kritik bir disiplin sorununu çözmesi gerekiyor. Açılış maçında hakimiyet kurmasına rağmen, stoper César Montes 91. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Onun geç oyundan atılması, oturmuş savunma hattını bozdu ve Güney Kore'nin hızlı hücum hattı karşısında büyük bir yapısal boşluk bıraktı.

Montes'in cezalı olması nedeniyle Aguirre'nin öncelikli ayarlaması, merkez savunmasını yeniden yapılandırmak üzerine odaklanacak; muhtemelen Edson Álvarez gibi yedek oyuncuyu daha geriye çekecek ya da Johan Vásquez'e eşlik edecek yeni bir ikiliyi kadroya dahil edecek. Son derece dikey bir hızla geçiş yapan Güney Kore karşısında, Meksika'nın savunma hattı yüksek ve korumasız pozisyonlara çekilmeyi göze alamaz. Orta saha oyuncuları Érik Lira ve Álvaro Fidalgo, Son Heung-min ve Lee Kang-in'in kontratakta yapısal boşlukları kullanmasını önlemek için, yeni ayarlanan stoper ikilisini koruyarak mutlak pozisyon disiplinini sürdürmelidir.

Güney Kore (Hong Myung-bo): Hava topu savunması ve sürekli orta saha kontrolü

Hong Myung-bo'nun takımı, Çekya karşısında 2-1'lik muhteşem bir geri dönüş galibiyeti elde ederek muazzam bir karakter sergiledi, ancak 2. maç günü, duran toplar ve fiziksel paslar konusunda savunmada ciddi bir iyileşme gerektiriyor. Güney Kore, Guadalajara'da maçın büyük bölümünde üstünlük kurdu ancak 58. dakikada zayıf hava organizasyonu nedeniyle geriye düştü ve Ladislav Krejčí'nin basit bir uzun taç atışından rahatça kafa vuruşuyla gol atmasına izin verdi.

1. maç gününde Raúl Jiménez'in skoru garantileyen golünü hazırlayan Roberto Alvarado'nun şeytani ortası gibi tehlikeli kanat ortalarıyla beslenen Meksika karşısında Güney Kore'nin savunma hattı, savunmada rehavete kapılmamalıdır. Stoper Kim Min-jae, ceza sahasını tam bir otoriteyle yönetmeli ve Meksika'nın ortalara dayalı oyun planını etkisiz hale getirmek için beklerinden daha sıkı alan markajı talep etmelidir. Ayrıca, Oh Hyeon-gyu gibi ikinci yarıdaki taktiksel oyuncu değişikliklerine güvenmek yerine, Hwang In-beom ve Paik Seung-ho maçın başlangıcından itibaren orta sahada kontrolü ele geçirmeli ve Meksika taraftarlarının coşkusunu kırmalıdır.

2. maç günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler neler?

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Meksika takım haberleri

Javier Aguirre'nin Guadalajara deplasmanında karşı karşıya kalacağı en büyük zorluk, stoper César Montes'in 2. maç haftasındaki bu karşılaşmada cezasını çekmesi ve merkez savunmada önemli bir boşluk bırakması nedeniyle savunma hattını yeniden düzenlemek. Aguirre'nin, Edson Álvarez'i daha geriye çekip Johan Vásquez'in yanına yerleştirerek ilk 11'de görev vermesi ya da hızlı Asya hücumuna karşı fiziksel üstünlüğü korumak için savunma hattında değişiklik yapması bekleniyor.

Olumlu bir not olarak, El Tri'nin geri kalanı yoğun geçen açılış maçından yeni sakatlık endişesi olmadan çıktı. Julián Quiñones ve Raúl Jiménez, 1. maç gününde gol attıkları için forvet hattındaki yerlerini güvenle koruyacaklar. Ancak, Roberto Alvarado ve César Huerta gibi dinamik kanat oyuncuları, 32 turuna erken kalmayı hedefleyen forvet hattına taze enerji katmak için daha fazla süre almak için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Güney Kore takım haberleri

Hong Myung-bo, takımını Meksika maçına hazırlarken çok daha temiz bir sağlık ve disiplin tablosuyla karşı karşıya. Çekya'ya karşı 2-1'lik dramatik bir geri dönüş galibiyetinin ardından, Taegeuk Warriors yeni sakatlık endişesi veya cezası olmadan çıktı ve bu da teknik direktöre tamamen formda bir kadrodan seçim yapma lüksünü verdi.

Güney Kore'nin en büyük kadro seçimi ikilemi, Guadalajara'da 79. dakikada attığı galibiyet golüyle maçın gidişatını değiştiren yedek oyuncu Oh Hyeon-gyu'nun varlığı nedeniyle forvet hattında yaşanıyor. Oh, forvette fiziksel bir odak noktası oluşturmak için ilk 11'de yer almak için aktif bir şekilde çaba gösteriyor. Bu arada, kaptan Son Heung-min ve orta saha oyuncusu Lee Kang-in, zorlu ve yüksek tempolu açılış maçını tamamen sakatlıksız atlattı ve Meksika'nın yeniden yapılandırılmış savunma düzenini cezalandırmak için gerekli olan hızlı geçiş oyununu yönetmede hayati bir rol oynayacak.

Meksika - Güney Kore maçının kilit eşleşmeleri

Raúl Jiménez - Kim Min-jae

Güney Afrika'ya karşı arka direkte attığı kusursuz kafa golünün ardından Raúl Jiménez, Javier Aguirre'nin forvet hattının duygusal ve taktiksel odak noktası olmaya devam ediyor. Meksika'nın hücum ağırlıklı 4-3-3 dizilişi, Jiménez'in sırtı kaleye dönük oynama, merkez savunmacıları sabitleme ve Roberto Alvarado ve Julián Quiñones gibi kanat oyuncularıyla bağlantı kurma konusundaki dünya klasındaki yeteneğine büyük ölçüde dayanıyor. Son derece disiplinli Asya savunmasını aşmak için Jiménez, yoğun kalabalık bir ceza sahasında boşluk yaratmak için engin tecrübesini kullanmak zorunda kalacak.

Onu durdurma görevi, Güney Kore savunmasının kayası olan stoper Kim Min-jae'ye düşüyor. Güney Kore, Çekya karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyetini elde etmek için muazzam bir direnç göstermiş olsa da, savunması hava topları ve duran toplar konusunda bariz bir zayıflık sergiledi; en bilinen örnek, Ladislav Krejčí'ye uzun bir taç atışından serbest bir kafa vuruşu imkanı vermesiydi. Kim, ceza sahasını mutlak bir otoriteyle yönetmeli, Jiménez ile fiziksel hava topu mücadelesini kazanmalı ve Meksika'nın Güney Kore'nin orta sahadaki açıklarından yararlanmasını önlemek için beklerini organize etmelidir.

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Lee Kang-in - Érik Lira

Güney Kore'nin kanatlarda ve hatlar arasında en önemli yaratıcı itici gücü olarak görev yapan Lee Kang-in, Guadalajara'daki maçın ikinci yarısındaki geri dönüşte kilit rol oynadı. Olağanüstü teknik becerisi ve oyun görüşüyle Lee, ilerleyen Meksika savunmasının geride bıraktığı pozisyon boşluklarını değerlendirmeye çalışacak. Ana hedefi, Son Heung-min ve Oh Hyeon-gyu'nun müthiş geçiş koşularını besleyerek hızlı ve dikey kontratakları başlatmak olacak.

Bu yaratıcı pas hattını kesintiye uğratmak isteyen isim ise Meksika'nın orta saha lokomotifi ve savunma yıkıcısı Érik Lira. Stoper César Montes'in cezalı olması nedeniyle, yeniden yapılandırılan Meksika savunmasının önünde Lira'nın "kirli işleri" yapması hayati önem taşıyor. Lira, ev sahibi takımın orta saha geçiş alanlarında açık vermemesini sağlamak için kusursuz bir pozisyon disiplini sergilemeli, Lee'nin pas bağlantılarını agresif bir şekilde kesmeli ve orta sahadan geç gelen oyuncuları takip etmelidir.

A Grubu'ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

Her iki takım da açılış maçında büyük galibiyetler elde ettiğinden, A Grubu şimdiden zirve yarışı için hazır hale geliyor. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek şu anda gol farkıyla (+2) liderlik koltuğunda otururken, Güney Kore ise Çekya'ya karşı 2-1'lik heyecan verici bir geri dönüşün ardından 3 puanla hemen arkasında yer alıyor. Guadalajara'da oynanacak bu 2. maç günü karşılaşması, her iki ülke için de eleme turlarına erken geçişi garantileyecek bir zaferin kazanılacağı en önemli dönüm noktası olacak.

Meksika kazanırsa

İkinci galibiyet, Javier Aguirre'nin takımını 6 puana taşıyacak ve El Tri'ye bir maç kala 32 turuna kalmayı garantileyecek. Çekya-Güney Afrika maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Meksika'nın A Grubu'nda tek başına liderliği ele geçirmesini sağlayabilir. En önemlisi, bu durum onlara Çekya ile oynayacakları son maçta kilit oyuncularını dinlendirme lüksünü verirken, kalan eleme yerleri için mücadele eden Güney Kore'ye tüm baskıyı yükleyecektir.

Güney Kore kazanırsa

Hong Myung-bo'nun adamları üç puanı da alırsa, Meksika'yı geçerek altı puanla A Grubu'nun zirvesine tek başına yerleşecek ve eleme turlarına tarihi bir bilet kazanacak. Maksimum puana ulaşmak, Taegeuk Warriors'ın son maç gününde Güney Afrika ile berabere kalmasının, gruptaki birinciliği garantilemek için yeterli olacağı anlamına gelir. Tersine, bu senaryo Meksika'yı 3 puanda bırakacak ve onları, ilk ikide bitirmeyi garantilemek ve öngörülemez üçüncü sıra play-off'larına düşmekten kaçınmak için Çekya ile yüksek riskli, kazanılması gereken bir karşılaşmaya zorlayacaktır.

Beraberlik senaryosu

Guadalajara'da alınacak birer puan, her iki ülkeyi de sıralamanın zirvesinde tutacak, puanlarını dörde çıkaracak ve kaderlerini tamamen kendi ellerine bırakacaktır. Beraberlik, her iki tarafın da hemen birinciliği almasını engeller, ancak ikisini de tur atlamak için en avantajlı konumda tutar. Son maç gününe girerken, Meksika ilk ikide yer almayı garantilemek için Çekya karşısında sadece bir beraberliğe ihtiyaç duyarken, Güney Kore de Güney Afrika karşısında aynı senaryoyla karşı karşıya kalacak ve son sıralama gol farkına göre belirlenecektir.

Takım haberleri ve kadrolar

Meksika, bu A Grubu karşılaşmasında Javier Aguirre yönetiminde sahaya çıkacak. El Tri ile ilgili şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve kesinleşmiş bir muhtemel kadro da açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Güney Kore teknik direktörü Myung-Bo Hong'un da şu aşamada sakatlık veya cezayla ilgili herhangi bir bilgisi bulunmuyor ve muhtemel kadro da henüz açıklanmadı. Maç öncesinde yeni gelişmeler oldukça takım haberleri güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Meksika, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlikle mükemmel bir formda. En son sonuçları, 11 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 yenmeleri ve 5 Haziran'daki turnuva öncesi hazırlık maçında Sırbistan'ı 5-1 mağlup etmeleriydi. Bu seride kaybettikleri tek puan, Nisan ayında Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları maçta oldu. Beş maçta El Tri 11 gol attı ve 3 gol yedi.

Güney Kore son beş maçının üçünü kazandı; en son 12 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti. Ayrıca 31 Mayıs'ta Trinidad ve Tobago'yu 5-0 yendi. Bu dönemde aldığı iki mağlubiyet, Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında 1-0 kazanan Avusturya ve 4-0 kazanan Fildişi Sahili'ne karşıydı. Kore, bu beş maçta 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Bu iki takımın en son karşılaşması 10 Eylül 2025'te gerçekleşti ve iki takım dostluk maçında 2-2 berabere kaldı. Bundan önce, Meksika Kasım 2020'deki bir dostluk maçında 3-2 galip gelmişti. Son beş karşılaşmada Meksika üç galibiyet, bir beraberlik ve bir Güney Kore galibiyeti elde etti — Güney Kore, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda 2-1 galip gelmişti. Meksika bu beş maçta 11 gol atarken, Güney Kore yedi gol attı.

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