11 Haziran'da Meksika'nın 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika ile karşılaşacağı için, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin gözleri Meksiko'daki Estadio Azteca'ya çevrilecek.

Milyonlarca kişi turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika'nın performansını izlemek için ekran başına geçecekken, 70.000'den fazla kişinin ikonik Azteca Stadyumu'nu doldurması bekleniyor ve siz de onlardan biri olabilirsiniz. Daha önce iki kez Dünya Kupası finali düzenlemiş olan bu stadyum, uluslararası futbolun en prestijli mekanlarından biridir.

2026 Dünya Kupası'nda Meksika - Güney Afrika maçı ne zaman oynanacak?

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Meksika, 2022 Katar Dünya Kupası'na yavaş bir başlangıç yaptı ve ilk iki grup maçında da gol atamadı. Yaklaşan maçlarda ev sahibi ülkelerden biri olarak canlanmayı umuyorlar:

Tarih Maç Yer Biletler 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 18 Haziran Perşembe Meksika - Güney Kore Estadio Akron (Zapopan) Biletler 24 Haziran Çarşamba Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca (Meksiko) Bilet

2026 Güney Afrika Dünya Kupası Maç Programı

Daha önceki Dünya Kupası katılımlarında (1998, 2002 ve 2010) her seferinde grup aşamasında elenen Güney Afrika, bu yaz dördüncü denemede şansının yaver gideceğini umuyor. İşte onları bekleyen A Grubu fikstürü:

Tarih Maç Yer Bilet 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 18 Haziran Perşembe Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 24 Haziran Çarşamba Güney Afrika - Güney Kore Estadio BBVA (Guadalupe) Biletler

Meksika - Güney Afrika maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Meksika - Güney Afrika maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Estadio Azteca hakkında bilmeniz gereken her şey

Estadio Azteca (sponsorluk nedenleriyle resmi adı Estadio Banorte olan), Meksiko'nun Coyoacan semtinde bulunan bir futbol stadyumudur.

1966'daki açılışından bu yana, Liga MX takımı Club America'nın yanı sıra Meksika milli takımının da düzenli olarak oynadığı stadyumdur. 87.523 kişilik kapasitesiyle Latin Amerika'nın en büyük stadyumu ve dünyanın sekizinci en büyük futbol stadyumudur.

Azteca, 1970 ve 1986 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür ve 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmayacak olsa da, bu yaz üç farklı Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapan tek stadyum olarak tarihe geçecektir.

Meksika - Güney Afrika maçından ne beklemeli?