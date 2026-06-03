Dünya Kupası - Grp. A Mexico City Stadium

Meksika ile Güney Afrika arasındaki maç, 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

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Meksika - Güney Afrika: Maç bilgisi

Meksika ve Güney Afrika, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını Meksiko'daki Estadio Azteca'da oynayacak. Bu iki takım, Afrika topraklarında düzenlenen ilk Dünya Kupası olan 2010 Dünya Kupası'nın açılış maçında da karşı karşıya gelmişti. Simphiwe Tshabalala'nın açılış golü, turnuva tarihinin en ikonik anlarından biri olmaya devam ediyor ve her zaman büyük bir nostalji uyandırıyor. 2026'ya gelindiğinde, FIFA sıralamasında 15. sırada yer alan ev sahibi Meksika, dünya sıralamasında 60. sırada yer alan Bafana Bafana karşısında turnuvaya galibiyetle başlamak için can atıyor olacak.

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Meksika'nın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

67 yaşındaki ve son derece deneyimli teknik direktör Javier Aguirre, şu anda Meksika'nın teknik direktörlüğünü üçüncü kez üstleniyor ve forvet Raul Jimenez'in engin deneyiminden yararlanacak. 34 yaşındaki Fulham oyuncusu, Meksika milli takımında 125 kez forma giydi ve bu sayı, aktif oyuncular arasında en yüksek rakam. Club Tijuana'nın heyecan verici genç oyuncusu Gilberto Mora'nın düzenli olarak ilk 11'de yer alması beklenmiyor, ancak olağanüstü yetenekli oyun kurucu, yedek kulübesinden büyük bir etki yaratabilir.

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Aguirre, Japonya ve Mısır milli takımlarının da teknik direktörlüğünü yapmış, ayrıca Meksika ve İspanya'da, özellikle Atletico Madrid, Espanyol, Mallorca, Real Zaragoza, Leganes ve Monterrey gibi birçok kulüpte teknik direktörlük görevinde bulunmuştur. 2002 ve 2010 yıllarında da takımın başında olan Aguirre, İspanya doğumlu orta saha oyuncusu Alvaro Fidalgo ve Kolombiya doğumlu forvet Julian Quinones'i kadroya dahil etti. Her ikisi de vatandaşlığa kabul edilmiş yıldızlar ve takımın kilit oyuncuları.

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Güney Afrika'nın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

74 yaşındaki Belçikalı Güney Afrika teknik direktörü Hugo Broos, son yıllarda Bafana Bafana taraftarlarının büyük sevgisini kazandı. Broos, Güney Afrika’yı 2023 Afrika Uluslar Kupası’nda yarı finale taşıyarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı ve şimdi de takımı 16 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Broos, 2017'de Kamerun ile AFCON şampiyonluğunu kazanmış ve teknik direktörlük kariyeri boyunca Belçika'nın en üst düzey takımlarıyla beş büyük başarıya imza atmış bir isim olarak başarıya yabancı değil. Bafana Bafana kadrosu, yeni şampiyon Orlando Pirates'tan sekiz oyuncu da dahil olmak üzere, çoğunlukla yerel ligde oynayan oyunculardan oluşuyor.

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Her şey Mamelodi Sundowns'ın orta saha metronomu Teboho Mokoena üzerinden yürüyor. Bafana Bafana teknik direktörü Hugo Broos, onun etrafında 21 yaşındaki Orlando Pirates'ın yıldızı Relebohile Mofokeng'in erken gelişmiş yeteneklerine de güvenecek. ABD'de forma giyen savunma oyuncusu Mbekezeli Mbokazi henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden Bafana'nın gelecekteki kaptanı olarak gösteriliyor. Burnley'in forveti Lyle Foster, durmak bilmeyen presleri, kanat koşuları ve akıllı pas oyunlarıyla hücum hattına liderlik edecek. Ayrıca, MLS takımı Philadelphia Union'da forma giyen 22 yaşındaki Olwethu Makhanya'yı da takip edin.

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Meksika Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defans: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Orta saha oyuncuları: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Atina), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moskova).

Forvetler: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

Meksika'nın Dünya Kupası'na giden yolu

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olduğu için, El Tri'nin eleme maçlarına çıkması gerekmedi.

Güney Afrika Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Ronwen Williams (Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defans oyuncuları: Khuliso Mudau (Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane), Khulumani Ndamane (Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Aubrey Modiba (Sundowns), Samukelo Kabini (Molde), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Orta saha oyuncuları: Teboho Mokoena (Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Pirates), Jayden Adams (Sundowns).

Forvetler: Lyle Foster (Burnley), Themba Zwane, Iqraam Rayners, Thapelo Maseko (hepsi Sundowns), Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (hepsi Pirates).

Bafana'nın Dünya Kupası'na giden yolu

Bafana Bafana'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması büyük bir başarıdır. Zorlu CAF (Afrika) elemeleri sırasında C Grubu'nu birinci sırada tamamlayarak, 2010'da ev sahipliği yaptıkları turnuvadan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. Her grubun sadece birincisi doğrudan elemeyi hak kazandı ve Bafana Bafana, AFCON'da ikinci olan güçlü rakibi Nijerya'yı geride bırakarak 2026'daki büyük turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma İstatistikleri

MEX Son 2 maçları RSA 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Güney Afrika 1 - 1 Meksika

Güney Afrika 2 - 1 Meksika 2 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 2/2

Puan Durumu

Bugün Meksika - Güney Afrika maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

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