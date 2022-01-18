Meksika Futbol Federasyonu, ülkenin itibarına zarar verecek nitelikte tezahüratlarda bulunan taraftarlara karşı kararlı adımların atılacağını açıkladı.

Meksika Futbol Federasyonu (FMF), milli maçlar sırasında eşcinsellik karşıtı tezahüratlarda bulunduğu tespit edilen taraftarlara beş yıla varan yasaklar verileceğini duyurdu.

FMF Başkanı Yon de Luisa yapılan planlamayı pazartesi günü açıklarken, ülkenin itibarını zedeleyen taraftarlara karşı bazı yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Meksikalı taraftarlar ülkelerinin oynadığı son yıllardaki milli maçlarda eşcinsellik karşıtı tezahüratlarıyla tepki çekmişti.

Meksika'ya karşı ne gibi önlemler alındı?

FIFA Meksika Futbol Faederasyonu'na bu süreçte düzenli olarak para cezası verirken, zaman zaman stadyum yasakları da uyguladı.

Bir sonraki iki Dünya Kupası elemesi karşılaşmalarını 30 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde sırasıyla Kosta Rika ve Panama'ya karşı oynayacak olan Meksika, eşcinsellik karşıtı tezahüratlar nedeniyle bu karşılaşmaları seyircisiz olarak oynayacaktı.

CAS yaptığı değerlendirme sonrasında FIFA'nın aldığı bu kararı bozarken, Estadio Azteca'da oynanacak karşılaşmada seyirci kapasitesinin 2 bin ile sınırlı kalmasına karar verilmişti.

Yaklaşan eleme müsabakaları öncesinde alınan kararları test etkinliği olması için Meksika Ligi'nde de uygulamaya karar veren federasyon, bu tarz tezahüratları ortadan kaldırmak için birçok adım attı.

Ne söylendi?

FMF yaptığı açıklamada stadyum güvenliklerinin artacağını belirtirken, kuralları ihlal eden taraftarların uzun süre sahalara giremeyeceğini açıkladı.

Saldırgan ve ayrımcı yorumlara karşı sıfır tolerans ilkesinin hayata geçtiği kaydedilirken, gözler bu doğrultuda yaşanacak gelişmelere çevrildi.

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