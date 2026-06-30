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Book Mexico vs Ecuador Tickets

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Meksika - Ekvador maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası fiyatları, son 16 turu eşleşme bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dünya Kupası

Meksika, Dünya Kupası'nda sıradaki maçında Ekvador'la karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise burada.

Dünya Kupası 2026 Son 32 Turu'nda ev sahibi ortaklardan Meksika'nın Ekvador ile karşılaşacağı yüksek riskli mücadelede, efsanevi Estadio Azteca'da bu gece elektrikli bir atmosfer garanti.

El Tri, A Grubu'nu kusursuz bir performansla lider tamamlayarak ülke genelinde büyük bir inanç yaratmasının ardından eleme aşamasına özgüven dolu giriyor.

Rakibi ise, Almanya karşısında aldığı dramatik sürpriz galibiyetle öne çıkan ve zorlu E Grubu'ndan çıkmayı başaran dirençli bir Ekvador takımı.

Yüksek tempolu kıtalararası mücadeleler için koltuk satın almak, tutkulu taraftarlarla dolu elektrikli bir stadyum atmosferini garanti eder. Maç verilerini analiz etmeyi ve telefonunuzdan canlı bahis yapmayı tercih ediyorsanız, artırılmış bir bakiye edinmeniz şiddetle tavsiye edilir. En güncel aktif 1xbet promo code'u bugün ortaya çıkarmak için promo rehberimize göz atın.

Meksika - Ekvador Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Meksika - Ekvador maçı, Meksika'nın Mexico City kentindeki tarihi Mexico City Stadium (Estadio Azteca)'da oynanacak.

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Dünya Kupası - 1/16
Estadio Banorte

Son 16 Turu'ndaki bir sonraki maç hangisi?

Tarih

Karşılaşma

Konum

Biletler

Pzt, 6 Tem

Meksika/Ekvador - İngiltere /DR Congo

Estadio Azteca, Meksika

Biletler

Meksika - Ekvador Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, büyük resmi Dünya Kupası bilet kuralarının tamamı, Visa Presale, Early Ticket Draw ve kura sonrası Random Selection Draw dahil, resmi olarak sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlenirken, birincil erişilebilirlik artık tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler, kısa kısa:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir kura değil; biletler anında onayla birlikte kesin olarak ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda.
  • Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika - Ekvador Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken (belirli Taraftar Kademeleri için), Final fiyatları 6.730 $'a kadar çıktı; ikincil pazaryerleri ve yeniden satış fiyatlarının bunun da üstüne çıktığını söylemeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi fiyat aralığı

İkincil piyasa tahmini aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

Son 32 Turu (Yüksek talep gören statlar)

225 $ - 540 $

550 $ - 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

Son 32 Turu (Standart statlar)

225 $ - 540 $

400 $ - 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz - 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ - 640 $

650 $ - 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz - 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ - 1.775 $

850 $ - 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz - 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ - 3.295 $

1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük maçı

250 $ - 800 $

500 $ - 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium)

1.490 $ - 7.875 $

5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

Meksika - Ekvador Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Meksika - Ekvador form durumu

MEX

MEX - Form

AUS
K1-0
SER
K5-1
RSA
K2-0
KOR
K1-0
CZE
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
ECU

ECU - Form

KSA
K2-1
GTM
K3-0
CIV
K1-0
CUW
B0-0
GER
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Meksika - Ekvador: Son kafa kafaya maç kayıtları

Kafa Kafaya

MeksikaÇizimEkvator
1
3
1
Hazırlık Maçları
Meksika badge
Meksika
MEX
1
Ekvator badge
Ekvator
ECU
1
MS
Copa America
Meksika badge
Meksika
MEX
0
Ekvator badge
Ekvator
ECU
0
MS
Hazırlık Maçları
Meksika badge
Meksika
MEX
0
Ekvator badge
Ekvator
ECU
0
MS
Hazırlık Maçları
Meksika badge
Meksika
MEX
2
Ekvator badge
Ekvator
ECU
3
MS
Hazırlık Maçları
Meksika badge
Meksika
MEX
3
Ekvator badge
Ekvator
ECU
2
MS
6Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Meksika - Ekvador puan durumu

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