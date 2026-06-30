Meksika - Ekvador maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası fiyatları, son 16 turu eşleşme bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Dünya Kupası 2026 Son 32 Turu'nda ev sahibi ortaklardan Meksika'nın Ekvador ile karşılaşacağı yüksek riskli mücadelede, efsanevi Estadio Azteca'da bu gece elektrikli bir atmosfer garanti.

El Tri, A Grubu'nu kusursuz bir performansla lider tamamlayarak ülke genelinde büyük bir inanç yaratmasının ardından eleme aşamasına özgüven dolu giriyor.

Rakibi ise, Almanya karşısında aldığı dramatik sürpriz galibiyetle öne çıkan ve zorlu E Grubu'ndan çıkmayı başaran dirençli bir Ekvador takımı.

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Meksika - Ekvador Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Meksika - Ekvador maçı, Meksika'nın Mexico City kentindeki tarihi Mexico City Stadium (Estadio Azteca)'da oynanacak.

Dünya Kupası - 1/16 30 Haz 2026 - 22:00 Estadio Banorte

Son 16 Turu'ndaki bir sonraki maç hangisi?

Tarih Karşılaşma Konum Biletler Pzt, 6 Tem Meksika/Ekvador - İngiltere /DR Congo Estadio Azteca, Meksika Biletler

Meksika - Ekvador Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, büyük resmi Dünya Kupası bilet kuralarının tamamı, Visa Presale, Early Ticket Draw ve kura sonrası Random Selection Draw dahil, resmi olarak sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlenirken, birincil erişilebilirlik artık tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler, kısa kısa:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir kura değil; biletler anında onayla birlikte kesin olarak ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda.

Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika - Ekvador Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken (belirli Taraftar Kademeleri için), Final fiyatları 6.730 $'a kadar çıktı; ikincil pazaryerleri ve yeniden satış fiyatlarının bunun da üstüne çıktığını söylemeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi fiyat aralığı İkincil piyasa tahmini aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz Son 32 Turu (Yüksek talep gören statlar) 225 $ - 540 $ 550 $ - 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz Son 32 Turu (Standart statlar) 225 $ - 540 $ 400 $ - 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz - 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ - 640 $ 650 $ - 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz - 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ - 1.775 $ 850 $ - 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz - 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ - 3.295 $ 1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük maçı 250 $ - 800 $ 500 $ - 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium) 1.490 $ - 7.875 $ 5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

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