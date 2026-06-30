Meksika - Ekvador maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası fiyatları, Son 16 turu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Bu gece, efsanevi Estadio Azteca’da, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika ile Ekvador’un, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda oynayacağı yüksek riskli karşılaşmada heyecan dolu bir atmosfer yaşanacağı kesin.

El Tri, A Grubu'nu kusursuz bir performansla lider tamamlayarak ülke çapında büyük bir inanç uyandırdı ve eleme turlarına güven dolu bir şekilde giriyor.

Meksika, zorlu E Grubu’ndan çıkarak cesaretini kanıtlayan ve özellikle Almanya’ya karşı dramatik bir galibiyetle dikkat çeken dirençli Ekvador takımıyla karşı karşıya gelecek.

Meksika - Ekvador Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Meksika - Ekvador maçı, Meksika'nın Mexico City kentindeki tarihi Mexico City Stadyumu'nda (Estadio Azteca) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Mexico City Stadium

Bir sonraki Son 16 maçı hangisi?

Tarih Maç Yer Biletler 6 Temmuz Pazartesi Meksika/Ekvador - İngiltere /DR Kongo Estadio Azteca, Meksika Bilet

Meksika - Ekvador Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika - Ekvador Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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