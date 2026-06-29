Meksika - Ekvador FIFA Dünya Kupası 2026 ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - 1/16 30 Haz 2026 - 22:00 Estadio Banorte

Meksika ile Ekvador, 30 Haziran 2026'da saat 21.00 EST'de karşı karşıya gelecek; GMT kullananlar için ise maç 1 Temmuz'un ilk saatlerinde 02.00'de başlayacak.

Meksika, ateşli Son 32 Turu Dünya Kupası eşleşmesinde Ekvador'u ağırlayacak

Ev sahibi ortaklardan Meksika, Mexico City'deki ikonik Azteca Stadyumu'na dönüyor; kazanan takım Son 16 Turu'nda ya İngiltere ya da DR Kongo ile karşılaşacak. Son düdük çaldığında hangi taraftar grubu kutlama yapacak?

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Neredeyse kusursuz Meksika'yı geçmek çok zor olacak

Javier Aguirre'nin takımı, grup aşamasındaki üç maçını da gol yemeden kazandı ve bu karşılaşmaya altı maçlık galibiyet serisiyle çıkıyor. Son yenilgilerini 2025'in son maçında aldılar. O tarihten bu yana dokuz galibiyet ve iki beraberlik elde ettiler. Bu maç örnekleminde yalnızca iki gol yediler. El Tri, dünya futbolunun en büyük vitrini olan turnuvada ev sahibi olduğu 1970 ve 1986'daki çeyrek final derecelerini yakalamayı, hatta aşmayı çok istiyor. Nitekim bu turnuvaya üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke oldular. Aguirre, Çekya karşısında Dünya Kupası maçına ilk 11'de başlayan en genç Meksikalı oyuncu olarak tarihe geçen 17 yaşındaki Gilberto Mora'yı sahaya sürmeyi düşünebilir. Ancak yetenekli Tijuana yıldızının kulübeden gelmesi daha olası görünüyor.

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Ekvador bu tura arka kapıdan girdi

Sebastián Beccacece'nin Ekvador'u gruplarda ritim bulmakta zorlandı ve ilk iki maçının her birinde gol atamadı. Ancak kritik olan şu ki, son grup maçında geri düşmesine rağmen Almanya'yı şaşırtarak bu aşamaya en iyi dördüncü grup üçüncüsü olarak yükseldi. Bu galibiyet, Avrupa takımlarına karşı kazanamadan geçilen dokuz maçlık kısır seriyi sona erdirdi. Ekvador'un daha önceki tek Dünya Kupası eleme turu maçı, 2006'da İngiltere'ye 1-0 yenildikleri karşılaşma olmuştu. Bu, Ekvador tarihindeki grup aşamasının ötesine geçilen yalnızca ikinci turnuva olduğu için, bir kahraman arıyorlarsa Nilson Angulo o isim olabilir. 23 yaşındaki Sunderland oyuncusu, milli takım formasıyla çıktığı son altı maçın üçünde gol attı.

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Muhtemel Meksika ilk 11'i

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Muhtemel Ekvador ilk 11'i

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Meksika - Ekvador maçının öne çıkan istatistikleri

Meksika, son 11 maçının hiçbirinde 47. dakikadan itibaren gol yemedi.

Meksika, ev sahibi ülke olarak çıktığı 12 Dünya Kupası maçının yalnızca birini kaybetti (G8, B3).

Ekvador, son 26 maçının hiçbirinde 2 veya daha fazla gol yemedi.

Ekvador'un son 16 maçının 13'ünde toplam gol sayısı 2,5 altı kaldı.

İki ülke daha önce 28 kez karşı karşıya geldi; Meksika 17, Ekvador dört galibiyet aldı ve yedi maç berabere bitti.

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Meksika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defans oyuncuları: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Orta saha oyuncuları: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

Forvetler: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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Ekvador'un 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defans oyuncuları: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Orta saha oyuncuları: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, Chelsea'den kiralık), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Forvetler: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Takım haberleri ve kadrolar

Meksika'nın teknik direktörü Javier Aguirre, ancak El Tri için şu anda doğrulanmış sakatlık ya da ceza bilgisi mevcut değil. Bu aşamada muhtemel ilk 11 de açıklanmadı. Ekvador Teknik Direktörü Sebastian Beccacece için de mevcut verilerde doğrulanmış eksik veya disiplin cezası kaynaklı bir sorun görünmüyor. Resmi bilgiler netleştikçe her iki takıma dair güncellemeler de santraya daha yakın bir zamanda eklenecek.

Form durumu

İkili rekabet geçmişi

İki takım en son Ekim 2025'te karşılaştı ve hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Temmuz 2024'te Copa America'da 0-0 berabere kalmışlardı. Son beş karşılaşmada Meksika iki, Ekvador bir galibiyet aldı ve iki maç eşitlikle sonuçlandı. Meksika 2019'daki bir hazırlık maçını 3-2 kazandı, Ekvador ise 2021'de 3-2 galip geldi.

Puan durumu

Meksika A Grubu'nu lider tamamladı, Ekvador ise grup aşamasını E Grubu'nda üçüncü sırada bitirdi.