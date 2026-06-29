Dünya Kupası - World Cup Final Stage Mexico City Stadium

Meksika - Ekvador maçı 30 Haziran 2026 tarihinde saat 21:00 EST'de başlayacak; GMT saat dilimini kullanıyorsanız, 1 Temmuz sabahı saat 02:00'de başlayacaktır.

Meksika, Dünya Kupası'nın heyecan dolu 32'li turunda Ekvador'u ağırlayacak

Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Meksika, Mexico City'deki efsanevi Azteca Stadyumu'na geri dönüyor. Maçın galibi, Son 16 Turu'nda İngiltere veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maçın son düdüğü çaldığında hangi takımın taraftarları sevinç çığlıkları atacak?

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Neredeyse kusursuz bir performans sergileyen Meksika'yı yenmek zor olacak

Javier Aguirre'nin takımı, grup aşamasındaki üç maçı da gol yemeden kazandı ve bu maça altı maçlık galibiyet serisiyle giriyor. En son yenilgilerini 2025 yılının son maçında almışlardı. O zamandan beri dokuz galibiyet ve iki beraberlik aldılar. Bu maçlarda sadece iki gol yediler. El Tri, dünya futbolunun en büyük turnuvasına ev sahipliği yaptığı 1970 ve 1986 yıllarındaki çeyrek final başarılarını tekrarlamak ya da daha da ileriye gitmek istiyor. Nitekim, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk ülke de Meksika’dır. Aguirre, Çekya karşısında Dünya Kupası maçına ilk 11’de başlayan en genç Meksika oyuncusu olarak tarihe geçen 17 yaşındaki Gilberto Mora’yı ilk 11’de oynatmayı düşünebilir. Ancak yetenekli Tijuana yıldızının yedek kulübesinden oyuna girmesi daha olası görünüyor.

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Ekvador arka kapıdan girdi

Sebastián Beccacece yönetimindeki Ekvador, grup aşamasında bir süre toparlanamadı ve ilk iki maçında da gol atamadı. Ancak kritik bir anda, grup son maçında geriye düşmesine rağmen Almanya’yı şaşkına çevirerek, üçüncü sırayı alan takımlar arasında en iyi dördüncü olarak bu aşamaya yükseldi. Bu galibiyet, Avrupa takımlarına karşı dokuz maçlık galibiyetsiz seriyi sona erdirdi. Ekvador’un Dünya Kupası’ndaki tek eleme maçı, 2006’da İngiltere’ye 1-0 yenilmesiyle sonuçlanmıştı. Bu, Ekvador tarihinde grup aşamasını geçtikleri ikinci kez oluyor; dolayısıyla bir kahraman arıyorlarsa, Nilson Angulo bu rol için ideal bir isim olabilir. 23 yaşındaki Sunderland oyuncusu, milli takımda son altı maçının üçünde gol attı.

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Meksika'nın Muhtemel İlk 11'i

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Ekvador'un Muhtemel İlk 11'i

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Meksika - Ekvador maçının önemli istatistikleri

Meksika, son 11 maçının hiçbirinde 47. dakikadan itibaren gol yememiştir.

Meksika, ev sahibi olarak oynadığı 12 Dünya Kupası maçından sadece birini kaybetti (8 galibiyet, 3 beraberlik).

Ekvador, son 26 maçının hiçbirinde 2 veya daha fazla gol yemedi.

Ekvador'un son 16 maçının 13'ünde toplam gol sayısı 2,5'in altında kaldı.

İki takım daha önce 28 kez karşılaştı; bu maçların 17'sini Meksika, 4'ünü Ekvador kazandı, 7'si ise berabere sonuçlandı.

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Meksika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defans oyuncuları: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Orta saha oyuncuları: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Atina), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moskova).

Forvetler: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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Ekvador'un 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defans oyuncuları: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Orta saha oyuncuları: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, Chelsea'den kiralık), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Forvetler: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Takım haberleri ve kadrolar

Meksika takımının teknik direktörü Javier Aguirre’dir; ancak şu anda El Tri için doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Bu aşamada muhtemel ilk on bir kadrosu da açıklanmamıştır. Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece’nin takımında da mevcut verilere göre doğrulanmış eksiklikler veya disiplin sorunları bulunmamaktadır. Her iki kadroyla ilgili güncellemeler, resmi bilgiler teyit edildikçe maçın başlama saatine yakın bir zamanda eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Karşılaşma Geçmişi

İki takım en son Ekim 2025'te bir hazırlık maçında karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, Temmuz 2024'te Copa America'da 0-0 berabere kalmışlardı. Son beş karşılaşmada Meksika iki galibiyet, Ekvador bir galibiyet aldı ve iki maç berabere sonuçlandı. Meksika, 2019'daki bir hazırlık maçında 3-2 galip gelirken, Ekvador ise 2021'de 3-2 galip geldi.

Puan Durumu

Meksika, A Grubu’nu birinci sırada tamamlarken, Ekvador ise E Grubu’nu üçüncü sırada bitirdi.