Meksika Erkek Milli Takımı, ev sahibi olduğu turnuvadaki performansıyla tutkulu bir ülkeyi ateşledi, ancak 2026 Dünya Kupası serüveni son 16 turunda duygusal bir şekilde resmen sona erdi.

A Grubu'nu yenilgisiz geçip son 32 turunda Ekvador'u mağlup eden Meksika'nın cesur yolculuğu, Mexico City Stadyumu'nda (Estadio Azteca) oynanan ve 2-3 biten nefes kesici maçta son derece etkili bir İngiltere takımı tarafından durduruldu.

Meksika'nın ikonik statlarında düzenlenen maçları izlemek için biletlere olan talep, ev sahibi ülkenin zengin futbol mirasını yansıtıyor. Uzakta bulunan taraftarlar da güvenilir bahis şirketlerinin sunduğu öne çıkan karşılama promosyonlarını değerlendirerek turnuva planlarını hazırlayabilir. Onaylıgörmek ve bonusunuzu bugün almak için promosyon rehberimize göz atın.

Ev sahibi ülke artık yarışta olmasa da turnuva heyecanına kapılan Meksikalı futbolseverler bu büyünün kaybolmasına izin vermiyor.

Yüksek gerilimli eleme eşleşmeleri artık tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı; bu da turnuvanın kritik aşamalarını yerinde izlemek için sıradaki ABD ev sahibi şehirlerine seyahat edilmesi gerektiği anlamına geliyor.

2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçların tam fikstürü

Tarih ve başlangıç saati Maç detayları Konum Biletler 9 Temmuz, başlama 18.00 EDT Çeyrek Final 1: Fransa - Fas Gillette Stadium (Boston), ABD Bilet Al 10 Temmuz, başlama 18.00 PDT Çeyrek Final 2: İspanya - Belçika SoFi Stadium (Los Angeles), ABD Bilet Al 11 Temmuz, başlama 16.00 EDT Çeyrek Final 3: Norveç - İngiltere Hard Rock Stadium (Miami), ABD Bilet Al 11 Temmuz, başlama 18.00 CDT Çeyrek Final 4: Arjantin - İsviçre Arrowhead Stadium (Kansas City), ABD Bilet Al 14 Temmuz, başlama 19.00 CDT Yarı Final 1: Fransa/Fas - İspanya/Belçika Dallas Stadium, ABD Bilet Al 15 Temmuz, başlama 20.00 EDT Yarı Final 2: Norveç/İngiltere - Arjantin/İsviçre Atlanta Stadium, ABD Bilet Al 18 Temmuz, başlama 15.00 EDT Üçüncülük maçı: Fransa / Fas / İspanya / Belçika - Norveç / İngiltere / Arjantin / İsviçre Miami Stadium, ABD Bilet Al 19 Temmuz, başlama 15.00 EDT Dünya Kupası Finali: Fransa / Fas / İspanya / Belçika - Norveç / İngiltere / Arjantin / İsviçre New York New Jersey Stadium, ABD Bilet Al

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçları için bilet nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, resmi Dünya Kupası bilet çekilişlerinin büyük bölümü, buna Visa ön satışı, erken bilet çekilişi ve kura sonrası rastgele seçim çekilişi de dahil, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işleme alınırken, birincil erişilebilirlik artık tarihinin en düşük seviyesine indi.

İşte kısa kısa bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması şu anda canlı ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir çekiliş değil. Biletler, anında onayla birlikte kesinlikle ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

şu anda canlı ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir çekiliş değil. Biletler, anında onayla birlikte kesinlikle ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açık. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda.

da açık. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda. Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika'da 2026 Dünya Kupası maç biletleri ne kadar?

Meksika'da oynanacak FIFA Dünya Kupası 2026 maçlarının biletleri şu kategorilere ayrılıyor:

Kategori 1: En pahalı kategori, alt tribün seviyesinde yer alıyor.

En pahalı kategori, alt tribün seviyesinde yer alıyor. Kategori 2: Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribünleri kapsıyor.

Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribünleri kapsıyor. Kategori 3: Ağırlıklı olarak üst tribünde, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alıyor.

Ağırlıklı olarak üst tribünde, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alıyor. Kategori 4: En uygun fiyatlı kategori, diğer kategorilerin dışındaki üst tribünde bulunuyor.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamalarında dalgalandı. İlk tahminler aşağıda yer alıyor:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) $60 - $620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) $75 - $2,735 Son 32 Turu $105 - $750 Son 16 Turu $170 - $980

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası statları hangileri?

Meksika'da oynanacak FIFA Dünya Kupası 2026 maçları şu üç statta düzenlenecek:

Estadio Banorte (Mexico City): Kapasite: 83.000

Kapasite: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapasite: 53.500

Kapasite: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapasite: 48.000

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçlarından neler beklenmeli?

Dünya Kupası'nın daha önceki Meksika edisyonlarında son derece coşkulu kalabalıklar tribünleri doldurmuştu ve ev sahipliği sorumluluğu Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'yla paylaşılıyor olsa da bir kez daha tüm maçlarda yüksek katılım bekleniyor.

Meksika'nın sporun en büyük turnuvasının yeniden kendi topraklarına dönmesi için beklediği 40 yıl neredeyse sona erdi. Latin Amerika ülkesi, 1970 ve 1986'da unutulmaz Dünya Kupaları düzenledi ve erkekler organizasyonuna üç kez ev sahipliği yapan ya da ortak ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.

Meksika'nın Dünya Kupası'ndaki önceki en iyi iki performansını ev sahibi olduğunda sergilemiş olması, 1970 ve 1986'nın ikisinde de son sekize kalması, tüm El Tri taraftarlarını takımlarını sahada izlemeye teşvik edecektir.

Meksikalı kitleler için bir başka destekleyici unsur da takımlarının Ekim 2018'de Şili'ye karşı aldığı 1-0'lık yenilgiden bu yana kendi sahasında hiç milli maç kaybetmemiş olması; bu seri 20 maça ulaştı ve sürüyor.

Meksika dışında, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika topraklarında en az iki maç oynayacak diğer ülkeler arasında Güney Afrika, Güney Kore, Kolombiya ve Tunus yer alıyor.