2026 Dünya Kupası, 11 Haziran’da Estadio Banorte’de (diğer adıyla Azteca) oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak.

Meksiko, daha önce iki kez Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış olmasıyla uluslararası futbolun en ünlü mekanlarından biri. Ancak 2026 Dünya Kupası sırasında Guadalajara ve Monterrey'de de birçok maç oynanacağı için tüm dikkatler başkentte olmayacak.

GOAL, Meksika'da oynanacak 2026 Dünya Kupası maçlarıyla ilgili biletleri nereden temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.

Meksika'daki Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Meksika'da 13 adet 2026 Dünya Kupası maçı oynanacak (10 grup aşaması maçı ve 3 eleme maçı). Maçlar şu şekilde:

Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarına bilet nasıl alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maç biletleri ne kadar?

Meksika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda yer almaktadır:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Meksika'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası maçları aşağıdaki üç stadyumda düzenlenecek:

Estadio Banorte (Meksiko): Kapasite: 83.000

Kapasite: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapasite: 53.500

Kapasite: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapasite: 48.000

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçlarından ne beklenebilir?

Daha önceki Meksika Dünya Kupası turnuvalarına büyük ve coşkulu kalabalıklar katılmıştı ve ev sahipliği sorumluluğu ABD ve Kanada ile paylaşılsa da, tüm maçlarda yine büyük kalabalıkların olması bekleniyor.

Meksika'nın sporun en büyük turnuvasının ülkesine geri dönmesi için 40 yıldır süren bekleyişi neredeyse sona eriyor. Latin Amerika ülkesi, hem 1970 hem de 1986'da önemli Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yaptı ve erkekler turnuvasına üç kez ev sahipliği yapan veya ortak ev sahipliği yapan ilk ülke oldu.

Meksika’nın Dünya Kupası’ndaki en iyi iki performansının, turnuvaya ev sahipliği yaptıkları yıllarda elde edilmiş olması – hem 1970 hem de 1986’da çeyrek finale yükselmişlerdi – tüm El Tri hayranlarını takımlarını sahada izlemeye teşvik edecektir.

Meksikalı taraftarları daha da heyecanlandıran bir diğer husus ise, takımlarının Ekim 2018'de Şili'ye 1-0 yenilmesinden bu yana kendi sahasında hiçbir uluslararası maçı kaybetmemiş olmasıdır; bu, 20 maçlık yenilmezlik serisi anlamına gelmektedir ve bu seri devam etmektedir.

Meksika dışında, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika topraklarında en az iki maç oynayacak diğer ülkeler arasında Güney Afrika, Güney Kore, Kolombiya ve Tunus bulunmaktadır.