Ülkenin dört bir yanında, Monterrey ve Guadalajara’nın modern yapılarından başkentin tarihi mekanlarına kadar, Meksika’daki Dünya Kupası atmosferi adeta elektriklenmiş durumda.

Bu turnuva, Meksika tarihinde milli takımın grup aşamasında ilk kez kusursuz bir performans sergilediği turnuva olarak tarihe geçiyor.

Javier Aguirre'nin takımının dün, 30 Haziran Salı günü efsanevi Estadio Azteca'da (Meksiko Stadyumu) Ekvador'u 2-0 mağlup etmesinin ardından, ülkedeki bilet talebi daha önce görülmemiş seviyelere fırladı.

Sırada, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Son 16 Turu karşılaşması var; bu maçta El Tri, İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Meksika’da Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

2026 Dünya Kupası'nın 13 maçı Meksika'da oynanacak (10 grup aşaması maçı ve 3 eleme maçı). Grup aşaması ve 32'li tur sona erdiğinden, Meksika topraklarında geriye sadece bir büyük maç kaldı:

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Son Skor / Biletler 5 Temmuz Pazar Son 16 Turu: Meksika - İngiltere Estadio Banorte (Meksiko) Şimdi rezervasyon yap

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi, Sonuçları ve Finale Giden Yol

Tarih / Aşama Maç ve Skor (Maç başlangıç saati yerel saatle) Mekan Durum / Biletler 11 Haziran Perşembe (A Grubu) Meksika - Güney Afrika (13:00) Meksiko Stadyumu (Estadio Azteca) 2-0 18 Haziran Perşembe (A Grubu) Meksika - Güney Kore (19:00) Guadalajara Stadyumu (Estadio Akron) 1-0 24 Haziran Çarşamba (A Grubu) Çekya - Meksika (19:00) Meksiko Stadyumu (Estadio Azteca) 0-3 30 Haziran Salı (32'li Tur) Meksika - Ekvador (20:00) Meksiko Stadyumu (Estadio Azteca) 2-0 5 Temmuz Pazar (Son 16 Turu) Meksika - İngiltere (18:00) Meksiko Stadyumu (Estadio Azteca) Şimdi rezervasyon yap

Meksika'nın Finale Gidebileceği Olası Yol

El Tri, kendi sahasında tek bir gol bile yemeden üstünlük kurarken, önündeki yol bu yaz turnuvada muhteşem maçlara sahne olacak gibi görünüyor: Son 16 Turu (5 Temmuz Pazar): Meksika - İngiltere veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Estadio Azteca, Meksiko)

Meksika - İngiltere veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Estadio Azteca, Meksiko) Çeyrek finaller (11 Temmuz Cumartesi): Meksika - Hard Rock Stadyumu'ndaki (Miami Gardens, Florida) 91 numaralı maçın galibi

Meksika - Hard Rock Stadyumu'ndaki (Miami Gardens, Florida) 91 numaralı maçın galibi Yarı finaller (15 Temmuz Çarşamba): Meksika - Bracket Path'in galibi (Atlanta'da Arjantin, Brezilya veya Fransa gibi potansiyel ağır toplar)

Meksika - Bracket Path'in galibi (Atlanta'da Arjantin, Brezilya veya Fransa gibi potansiyel ağır toplar) Dünya Kupası Finali (19 Temmuz Pazar): MetLife Stadyumu (New York/New Jersey)

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçlarına bilet nasıl alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maç biletleri ne kadar?

Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Meksika'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası maçları aşağıdaki üç stadyumda düzenlenecek:

Estadio Banorte (Meksiko): Kapasite: 83.000

Kapasite: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapasite: 53.500

Kapasite: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapasite: 48.000

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçlarından ne beklenebilir?

Daha önceki Meksika Dünya Kupası turnuvalarına büyük ve coşkulu kalabalıklar katılmıştı ve ev sahipliği görevinin ABD ve Kanada ile paylaşılmasına rağmen, tüm maçlarda yine büyük seyirci kitlelerinin olması bekleniyor.

Meksika’nın, sporun en büyük turnuvasının kendi topraklarına geri dönmesi için 40 yıldır sürdürdüğü bekleyişi neredeyse sona eriyor. Bu Latin Amerika ülkesi, hem 1970 hem de 1986 yıllarında unutulmaz Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yapmış ve erkekler turnuvasına üç kez ev sahipliği yapan ya da ortak ev sahipliği yapan ilk ülke olmuştu.

Meksika’nın Dünya Kupası’ndaki en iyi iki performansının, turnuvaya ev sahipliği yaptığı yıllarda elde edilmiş olması – hem 1970 hem de 1986’da çeyrek finale yükselmiş olması – tüm El Tri taraftarlarını takımlarını sahada izlemeye teşvik edecektir.

Meksikalı taraftarları daha da heyecanlandıran bir diğer husus ise, takımlarının Ekim 2018’de Şili’ye 1-0 yenilmesinden bu yana kendi sahasında hiçbir uluslararası maçta mağlup olmamış olması; bu, 20 maçlık yenilmezlik serisi anlamına geliyor ve bu seri hâlâ devam ediyor.

Meksika dışında, 2026 Dünya Kupası’nda Meksika topraklarında en az iki maç oynayacak diğer ülkeler arasında Güney Afrika, Güney Kore, Kolombiya ve Tunus yer alıyor.