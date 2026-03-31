Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarına bilet nasıl alınır: Stadyum bilgileri, Mexico City'deki maç programı, şehirler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da Estadio Banorte'de (diğer adıyla Azteca) oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak.

Meksiko, daha önce iki kez Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış olmasıyla uluslararası futbolun en ünlü mekanlarından biri. Ancak 2026 Dünya Kupası sırasında Guadalajara ve Monterrey'de de birçok maç oynanacağı için tüm ilgi sadece başkente yönelmeyecek.

Meksika'daki Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Meksika'da 13 adet 2026 Dünya Kupası maçı oynanacak (10 grup aşaması maçı ve 3 eleme maçı). Bunlar şu şekilde:

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 11 Haziran Perşembe A Grubu - Meksika - Güney Afrika (13:00) Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 11 Haziran Perşembe A Grubu - Güney Kore - UEFA D Grubu Birincisi (20:00) Estadio Akron (Guadalajara) Biletler 14 Haziran Pazar F Grubu - UEFA B Grubu Birincisi - Tunus (20:00) Estadio BBVA (Monterrey) Biletler 17 Haziran Çarşamba K Grubu - Özbekistan - Kolombiya (20:00) Estadio Azteca (Meksiko) Biletler 18 Haziran Perşembe A Grubu - Meksika - Güney Kore (19:00) Estadio Akron (Guadalajara) Biletler 20 Haziran Cumartesi F Grubu - Tunus - Japonya (22:00) Estadio BBVA (Monterrey) Biletler 23 Haziran Salı K Grubu - Kolombiya - IC Kazanan 1 (20:00) Estadio Akron (Guadalajara) Biletler 24 Haziran Çarşamba A Grubu - UEFA D Grubu Birincisi - Meksika (19:00) Estadio Azteca (Meksiko) Biletler 24 Haziran Çarşamba A Grubu - Güney Afrika - Güney Kore (19:00) Estadio BBVA (Monterrey) Biletler 26 Haziran Cuma H Grubu - Uruguay - İspanya (18:00) Estadio Akron (Guadalajara) Biletler 29 Haziran Pazartesi Son 32 Turu - F Grubu Birincisi - C Grubu İkincisi (19:00) Estadio BBVA (Monterrey) Bilet 30 Haziran Salı Son 32 Turu - A Grubu Birincisi - C/E/F/H/I Grupları Üçüncüsü (19:00) Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 5 Temmuz Pazar Son 16 Turu - TBC - TBC (18:00) Estadio Azteca (Meksiko) Biletler

Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarına bilet nasıl alınır

Futbolseverler, FIFA sitesindeki bilet portalı üzerinden 2026 Dünya Kupası biletlerini satın almak için birçok fırsat yakaladı. "Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül), "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları geride kalmış olsa da, hala bilet seçenekleri mevcuttur.

Son Dakika Satış Aşaması

Önceki 2026 Dünya Kupası çekiliş dönemlerinde şansınız yaver gitmediyse, resmi kanallardan bilet almaya çalışmak için son fırsatınız, Nisan ayında başlayan "son dakika" satış aşamasında hala mevcut olan biletleri kontrol etmektir.

FIFA, kaç bilet satışa sunulacağını veya hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak sınırlı sayıda bilet olacağını ve biletlerin hızla tükeneceğini bekleyebilirsiniz.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

İkincil Piyasalar

İlk satışların yanı sıra, FIFA, geçen Ekim ayında açılan ve Nisan ayında yeniden açılacak olan kendi resmi Yeniden Satış ve Takas Pazarını da işletmektedir. Bu, satışı tamamlanmış biletleri yeniden satmak veya satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanan tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio), aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA’nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar ya da belirli tarihler veya şehirler için bilete ihtiyaç duyanlar için, StubHub gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış piyasaları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlarla satılır.

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maç biletleri ne kadar?

Meksika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980

StubHub gibi yeniden satış sitelerinde, taraftarlar Meksika'daki maçlar için 169 $'dan başlayan fiyatlarla Dünya Kupası biletlerini satın alabilirler.

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Meksika'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası maçları aşağıdaki üç stadyumda düzenlenecek:

Estadio Banorte (Meksiko): Kapasite: 83.000

Kapasite: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapasite: 53.500

Kapasite: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapasite: 48.000

Meksika'daki 2026 Dünya Kupası maçlarından ne beklenebilir?

Daha önceki Meksika Dünya Kupası turnuvalarına büyük ve coşkulu kalabalıklar katılmıştı ve bu kez de, ev sahipliği görevinin ABD ve Kanada ile paylaşılmasına rağmen, tüm maçlarda yine büyük kalabalıkların olması bekleniyor.

Meksika'nın sporun en büyük turnuvasının ülkesine geri dönmesi için 40 yıldır süren bekleyişi neredeyse sona eriyor. Latin Amerika ülkesi, hem 1970 hem de 1986'da önemli Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yaptı ve erkekler turnuvasına üç kez ev sahipliği yapan veya ortak ev sahipliği yapan ilk ülke oldu.

Meksika'nın önceki en iyi Dünya Kupası performanslarının her ikisinin de turnuvaya ev sahipliği yaptığı zamanlarda gerçekleşmiş olması; 1970 ve 1986'da her ikisinde de son 8 turuna ulaşmış olması, tüm El Tri hayranlarını takımlarını izlemeye gitmeye teşvik edecektir.

Meksikalı taraftarları daha da heyecanlandıran bir diğer gelişme ise, takımlarının Ekim 2018'de Şili'ye 1-0 yenilmesinden bu yana kendi sahasında hiçbir uluslararası maçı kaybetmemiş olmasıdır; bu, 20 maçlık yenilmezlik serisi anlamına geliyor ve bu seri hala devam ediyor.

Meksika dışında, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika topraklarında en az iki maç oynayacak diğer ülkeler arasında Güney Afrika, Güney Kore, Kolombiya ve Tunus yer alıyor.