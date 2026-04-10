Claudia Sheinbaum Daily Morning BriefingGetty Images News

Meksika Cumhurbaşkanı, İran maçlarının başka bir ülkeye taşınmasıyla ilgili FIFA'nın nihai kararını açıkladı

Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, bugün Cuma günü, 2026 Dünya Kupası'ndaki İran maçlarına ilişkin Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) nihai kararını açıkladı.

İran, Orta Doğu'daki mevcut askeri gerginlikleri gerekçe göstererek Dünya Kupası maçlarını ABD topraklarında oynamayı reddederek, maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınmasını talep etmişti.

Bu bağlamda, Shenbaum bugün Cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "FIFA, nihayetinde maçların asıl sahalarından başka yerlere taşınamayacağına karar verdi."

Meksika başkanı, bu konunun "FIFA'nın bakış açısına göre muazzam bir lojistik çaba gerektireceğini" belirtti.

İran, Dünya Kupası'nın 7. grubu kapsamında Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile karşılaşacak.

