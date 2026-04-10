Meksika Cumhurbaşkanı, İran maçlarının başka bir ülkeye taşınmasıyla ilgili FIFA'nın nihai kararını açıkladı

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, bugün Cuma günü, 2026 Dünya Kupası'ndaki İran maçlarına ilişkin Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) nihai kararını açıkladı.

İran, Orta Doğu'daki mevcut askeri gerginlikleri gerekçe göstererek Dünya Kupası maçlarını ABD topraklarında oynamayı reddederek, maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınmasını talep etmişti.

Ayrıca okuyun

Dikkat çekici bir sayısal çelişki... Barcelona'nın kırmızı kart sayısı Madrid'de şüphe uyandırıyor

Tamamen gizli... Barcelona, Atlético'nun gözünden uzak bir şekilde Alvarez ile nasıl pazarlık yapıyor?

İlk kez... FIFA, Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin tutumunu ima etti

Bu bağlamda, Shenbaum bugün Cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "FIFA, nihayetinde maçların asıl sahalarından başka yerlere taşınamayacağına karar verdi."

Meksika başkanı, bu konunun "FIFA'nın bakış açısına göre muazzam bir lojistik çaba gerektireceğini" belirtti.

İran, Dünya Kupası'nın 7. grubu kapsamında Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile karşılaşacak.