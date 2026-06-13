Meksika Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası açılış törenine katılmaması üzerine sürpriz bir açıklama yaptı

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, geçtiğimiz Perşembe günü ülkesinin Güney Afrika ile oynadığı maçın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası açılış törenine katılmama nedenini açıkladı.

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na Güney Afrika'yı 2-0 yenerek başladı.

The Guardian gazetesi, Shenbaum'un basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. Shenbaum, bilet fiyatlarının çoğu Meksikalı için karşılanamaz olduğunu ve biletini genç bir kadın futbol taraftarına verdiğini söyledi.

"Bilet fiyatları çok yüksek. Başkan olarak, gelemeyen, futbolu seven, özellikle de genç birine yerimi vermek daha iyi. Ben de insanlarla ücretsiz olarak kutlama yapabilirim" diye ekledi.

Bilet fiyatlarındaki büyük artışın, özellikle Meksika'da turnuvanın ana tartışma konusu haline geldiğini belirtti. Ortalama 3.000 dolar civarında olan fiyatlar, çoğu vatandaş için makul değil, çünkü bu tutarı bir ayda bile kazanamayabilirler.

Meksika Cumhurbaşkanı, "Bu fiyata bilet alabilecek çok az insan var" dedi.

Biletini kazanan genç kadının, Meksika hükümeti tarafından düzenlenen ulusal bir yarışmayı kazanan Yuliet Cervantes Quakiwa olduğunu ve bu sayede VIP bölümünden maçı izleme fırsatı elde ettiğini belirtti.

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